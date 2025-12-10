رئيس وزراء إسبانيا يشدد على ضرورة تحقيق سلام حقيقي وعادل للشعب الفلسطيني

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى "رفع الصوت لكي لا يُنسى الوضع المأسوي للفلسطينيين"، وذلك لدى استقباله في رئيس السلطة محمود عبّاس.



وأكّد سانشيز مجدّدا "ضرورة المضي قدما بحل الدولتين بصفته الحل الوحيد الممكن، لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".



وتعهّد الدفع قدما بحل الدولتين عبر "رفع الصوت لكي لا يُنسى الوضع المأسوي للشعب الفلسطيني".



وتابع: "نعم، هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن هذا الاتفاق يجب أن يكون حقيقيا، لا يمكن أن يكون شكليا. لذلك لن نستكين ما دامت لم تتوقف الهجمات ضد السكان، ويتوقف تاليا سقوط الضحايا".



وأكّد "دعمه للسلطة الفلسطينية التي ينبغي أن تؤدي دورا مركزيا وأساسيا على مستوى تصوّر آليات الحكم التي ستحدّد مستقبل الشعب الفلسطيني".



وتابع: "إن هذا العام الذي شارف على نهايته، كان فظيعا بالنسبة الى الشعب الفلسطيني".



وأضاف: "من أجل إحياء الأمل، نحتاج إلى سلام حقيقي. وهذا السلام الحقيقي يجب أن يستند إلى العدالة. لذلك أود أن أقول بكل وضوح (...) إن المسؤولين عن هذه الإبادة الجماعية سيُحاسَبون عاجلا أم آجلا، لكي ينال الضحايا العدالة والتعويض وشيئا من السكينة".



، شكر عبّاس إسبانيا التي اعترفت بدولة في أيار 2024 على "دورها الريادي، وبذل الجهود من أجل إنشاء الهادف إلى توسيع دائرة الاعترافات بدولتنا"، داعيا كذلك إلى وضع حد للعنف بكل أشكاله في والضفة الغربية". (الوكالة الوطنية)

