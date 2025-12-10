تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

رئيس وزراء إسبانيا يشدد على ضرورة تحقيق سلام حقيقي وعادل للشعب الفلسطيني

Lebanon 24
10-12-2025 | 14:16
دعا رئيس الوزراء الإسباني، الاشتراكي بيدرو سانشيز،  إلى "رفع الصوت لكي لا يُنسى الوضع المأسوي للفلسطينيين"، وذلك لدى استقباله في مدريد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس.

وأكّد سانشيز مجدّدا "ضرورة المضي قدما بحل الدولتين بصفته الحل الوحيد الممكن، لإنهاء النزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتعهّد الدفع قدما بحل الدولتين عبر "رفع الصوت لكي لا يُنسى الوضع المأسوي للشعب الفلسطيني".

وتابع: "نعم، هناك اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن هذا الاتفاق يجب أن يكون حقيقيا، لا يمكن أن يكون شكليا. لذلك لن نستكين ما دامت لم تتوقف الهجمات ضد السكان، ويتوقف تاليا سقوط الضحايا".

وأكّد "دعمه للسلطة الفلسطينية التي ينبغي أن تؤدي دورا مركزيا وأساسيا على مستوى تصوّر آليات الحكم التي ستحدّد مستقبل الشعب الفلسطيني".

وتابع: "إن هذا العام الذي شارف على نهايته، كان فظيعا بالنسبة الى الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "من أجل إحياء الأمل، نحتاج إلى سلام حقيقي. وهذا السلام الحقيقي يجب أن يستند إلى العدالة. لذلك أود أن أقول بكل وضوح (...) إن المسؤولين عن هذه الإبادة الجماعية سيُحاسَبون عاجلا أم آجلا، لكي ينال الضحايا العدالة والتعويض وشيئا من السكينة".

من جهته، شكر عبّاس إسبانيا التي اعترفت بدولة فلسطين في أيار 2024 على "دورها الريادي، وبذل الجهود من أجل إنشاء التحالف الدولي الهادف إلى توسيع دائرة الاعترافات بدولتنا"، داعيا كذلك إلى وضع حد للعنف بكل أشكاله في قطاع غزة والضفة الغربية". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: سنواصل العمل مع شركائنا لضمان تنفيذ خطة ترامب للسلام بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار وفتح أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر دبلوماسية: مشروع بيان مجلس الأمن يؤكد ضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: نسعى للسلام ونرحب بكل المقترحات الجادة القادرة على تحقيق سلام حقيقي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء السودان يرحب بجهود السعودية وأميركا لإحلال سلام عادل ومستدام
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

التحالف الدولي

الضفة الغربية

الفلسطينيين

الفلسطينية

الإسرائيلي

الاشتراكي

قطاع غزة

تابع
