تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بلا بطاقة ولا معاملات... الغزيون في مأزق رسمي خانق

Lebanon 24
10-12-2025 | 14:21
A-
A+
Doc-P-1453370-639009985019169786.webp
Doc-P-1453370-639009985019169786.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في الشهر الثاني من الحرب على غزة، نجا ميسرة دانيال من تحت ركام منزله في مخيم جباليا شمالي القطاع، بعدما دمّر القصف الإسرائيلي منزلًا مجاورًا فانهار منزله فوقه وعائلته. ومنذ ذلك اليوم، فقد الشاب الثلاثيني عددًا من أفراد أسرته، كما ضاعت أوراقه الثبوتية، وفي مقدّمها بطاقة هويته التي بقيت تحت الأنقاض، ما اضطره إلى استخراج بطاقة تعريف مؤقتة من الشق المدني في وزارة الداخلية لإنجاز بعض معاملاته.

وليس دانيال حالة فردية، إذ فقد آلاف الغزيين بطاقات هوياتهم وأوراقهم الرسمية خلال عامين من القصف المتواصل والتوغلات البرية، التي أدت إلى تدمير مئات آلاف المنازل بمحتوياتها. وتفاقمت الأزمة مع إغلاق إسرائيل لمعبر بيت حانون (إيرز) أمام إدخال بطاقات الهوية منذ السابع من تشرين الأول 2023، في إطار القيود التي تزيد معاناة نحو مليوني فلسطيني في القطاع.

تعقيد الإجراءات
وفي خان يونس، أخفقت رشا سليمان في فتح حساب مصرفي رغم انتظارها ساعات طويلة أمام أحد الفروع، بعدما رفض البنك التعامل مع بطاقتها الشخصية بذريعة قدم تاريخ إصدارها. ورغم إعادة فتح بعض البنوك أبوابها مؤخرًا بعد وقف إطلاق النار لاستكمال المعاملات فقط، فإنها ترفض التعامل مع البطاقات القديمة أو بطاقات التعريف المؤقتة.

وعبّرت رشا، كما كثيرون غيرها، عن استيائها من ربط المعاملات الرسمية ببطاقة هوية مجدّدة، في وقت يمنع فيه الاحتلال إدخال مستلزمات استخراجها إلى القطاع. وتتحكم إسرائيل منذ عام 1967 بإصدار هويات الغزيين عبر إدارتها المدنية، ولم تنقل هذه الصلاحية بالكامل للسلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو، ما جعل الهوية أداة تحكّم في سجل السكان والمعابر. كما يخضع إصدار أي بطاقة للنظام الإسرائيلي، ببيانات مكتوبة بالعبرية إلى جانب العربية، وفق نموذج وشفرة مفروضة من الاحتلال.

منع وابتزاز
وأكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة أن الشق المدني في وزارة الداخلية غير قادر حاليًا على إصدار بدل فاقد أو تجديد بطاقات الهوية، رغم الحاجة الماسّة لها، بسبب عراقيل يفرضها الاحتلال، أبرزها:
• منع إدخال الحبر التقني الخاص بطباعة الهويات.
• منع إدخال الورق الأمني المخصص للبطاقات.
• عدم توفر النماذج الأصلية والأغلفة والجلاتين الداخلي.
• تعطّل المطابع المتخصصة بعد قصفها خلال العدوان.
• تضرر الأرشيف الورقي للسجل المدني وعدم إمكانية الوصول إليه.

واعتبر الثوابتة أن حرمان مئات آلاف المواطنين من بطاقات الهوية يشكّل ابتزازًا وعقابًا جماعيًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى تدخل عاجل لوقف هذا الانتهاك الذي يطال حقوق الناس الأساسية ويعطل حياتهم اليومية.

(الجزيرة)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابتا المهندسين توضحان وضع معاملات مشاريع الطاقة الشمسية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مايكروسوفت تطلق أول "موظف رقمي" ببطاقة وهوية رسمية
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة تصوت على قرار يلزم إيران بالإبلاغ "بلا تأخير" عن مخزونها النووي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير استقبل تجمع مزارعي البقاع لبحث معاملات العمال الأجانب
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:40:03 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي

المجتمع الدولي

وزارة الداخلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الاحتلال

إسرائيل

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2025-12-10
Lebanon24
16:28 | 2025-12-10
Lebanon24
16:18 | 2025-12-10
Lebanon24
16:07 | 2025-12-10
Lebanon24
16:00 | 2025-12-10
Lebanon24
15:58 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24