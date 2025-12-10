ضبط مستودع صواريخ معدة للتهريب في ريف درعا الشرقي

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء، بضبط مستودع صواريخ معدة للتهريب إلى مجموعات خارجة عن القانون في ريف الشرقي.



وذكر أنه بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة جرى تنفيذ عملية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط المستودع داخل إحدى المزارع.



كما كشف العثور على 42 صاروخاً من نوع "مالوتكا" و4 صواريخ من نوع "ميتس" مع قاعدة إطلاق حيث جرت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الموقع. (الحدث)

