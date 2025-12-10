قسد تنفي وجود تحشيد عسكري تركي على خطوط التماس شمال شرقي سوريا

أكد محمود حبيب، الناطق باسم قوات التابعة لقوات (قسد)، أنهم لم يرصدوا أي تحشّد عسكري خطوط التماس خلال الفترة الماضية.وأضاف اليوم الأربعاء، أنه "لم يكن هناك أي تحشيد واضح أو استعداد لعملية عسكرية كبيرة".كما اتهم حبيب بالسعي إلى توسيع رقعة سيطرتها داخل الأراضي ، معتبراً أن أنقرة "تحاول الهروب من استحقاقاتها الداخلية عبر العبث بالملف السوري" على حد وصفه.جاء ذلك بعد تصريحات هاكان فيدان في وقت سابق الأربعاء، والذي جدد فيها موقف تركيا الداعم لاندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن .وأكد وزير الخارجية التركي أنه على تلك القوات الكردية التي تسيطر على معظم شمال شرقي سوريا أن تخضع لقيادة الحكومة المركزية قبل فتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا، وفق ما نقل تلفزيون "تي آر تي".إلى ذلك، اتهم قوات سوريا الديمقراطية، بعدم إبداء أي استعداد لتنفيذ هذا التفاهم مع .وتعتبر أنقرة "قسد" ووحدات حماية الشعب الكردية، فرعاً من حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه إرهابياً. في حين تنفي قسد تبعيتها لهذا الحزب الكردي. (الحدث)