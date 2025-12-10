تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

قسد تنفي وجود تحشيد عسكري تركي على خطوط التماس شمال شرقي سوريا

Lebanon 24
10-12-2025 | 15:41
أكد محمود حبيب، الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أنهم لم يرصدوا أي تحشّد عسكري تركي على خطوط التماس خلال الفترة الماضية.

وأضاف اليوم الأربعاء، أنه "لم يكن هناك أي تحشيد واضح أو استعداد لعملية عسكرية كبيرة".

كما اتهم حبيب تركيا بالسعي إلى توسيع رقعة سيطرتها داخل الأراضي السورية، معتبراً أن أنقرة "تحاول الهروب من استحقاقاتها الداخلية عبر العبث بالملف السوري" على حد وصفه.

جاء ذلك بعد تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في وقت سابق الأربعاء، والذي جدد فيها موقف تركيا الداعم لاندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري.

وأكد وزير الخارجية التركي أنه على تلك القوات الكردية التي تسيطر على معظم شمال شرقي سوريا أن تخضع لقيادة الحكومة المركزية قبل فتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا، وفق ما نقل تلفزيون "تي آر تي".

إلى ذلك، اتهم قوات سوريا الديمقراطية، بعدم إبداء أي استعداد لتنفيذ هذا التفاهم مع دمشق.

وتعتبر أنقرة "قسد" ووحدات حماية الشعب الكردية، فرعاً من حزب "العمال الكردستاني" الذي تصنفه إرهابياً. في حين تنفي قسد تبعيتها لهذا الحزب الكردي. (الحدث)


 
وزير الخارجية

الجيش السوري

الديمقراطية

الديمقراطي

تركي على

ديمقراطي

السورية

التركي

