زيلينسكي يلمّح إلى اختراق قريب... هذا الأسبوع قد ينهي "إراقة الدماء"

ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى احتمال تحقيق اختراق في مسار إنهاء الحرب مع خلال هذا الأسبوع، معتبرًا أن الأيام المقبلة قد تحمل "أخبارًا سارة تضع حدًا لإراقة الدماء" بعد نحو ثلاثة أعوام من القتال.



وكشف زيلينسكي أن وفدًا أوكرانيًا سيجري محادثات مع الجانب الأميركي حول ملفات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إطار خطة سلام من 20 نقطة يُنتظر تسليمها قريبًا إلى .



وفي الشأن الداخلي، أعلن استعداده لإجراء انتخابات خلال مهلة تتراوح بين 60 و90 يومًا شرط توفير ضمانات أمنية أميركية وأوروبية، رغم سريان الأحكام العسكرية. وأوضح أن تنفيذ هذا الاستحقاق يتطلب تعديلات على قانون الانتخابات، وقد كلف نواب كتلته البرلمانية إعدادها.



معركة بوكروفسك مستمرة

ميدانيًا، تواصل القوات الأوكرانية صد هجوم روسي مدرع على مدينة بوكروفسك شرق البلاد، في وقت أعلنت فيه موسكو سيطرتها الكاملة على المدينة، وهو ما تنفيه كييف مؤكدة أنها ما زالت تسيطر على الجزء منها.



تحرّك دبلوماسي غربي

دوليًا، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشاورات مع نظيره الأميركي ورئيس الوزراء كير ستارمر والمستشار الألماني فريديريش ميرتس لبحث سبل دفع الحل السياسي. ومن المقرر أن يعقد "تحالف الراغبين" اجتماعًا غدًا عبر الاتصال المرئي لمناقشة الضمانات الأمنية في أي وقف محتمل لإطلاق النار أو اتفاق سلام، بمشاركة زيلينسكي.



