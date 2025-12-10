تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من رؤساء دول إلى نجوم "هوليوود"... قائمة "إبستين" تتمدّد

Lebanon 24
10-12-2025 | 16:07
A-
A+
Doc-P-1453413-639010048767573865.jpg
Doc-P-1453413-639010048767573865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد مرور سنوات على وفاة المجرم الجنسي الأميركي جيفري إبستين، لا تزال دائرة الأسماء المرتبطة به تكبر، مع ظهور تفاصيل جديدة تكشف عن علاقات لم تكن معروفة سابقًا للرأي العام.

ففي عام 2019، نشرت مجلة "نيويورك" (NYMag) قائمة أولى بأسماء شخصيات من عالم السياسة والمال والفن والإعلام، استنادًا إلى وثائق متاحة آنذاك. اليوم، عادت المجلة لتوسّع هذه القائمة بعدما دخلت إلى السجلات الأحدث:
سجلات الطائرات الخاصة لإبستين، "دفتره الأسود" الشهير، جداول مواعيده، كتاب أعياد الميلاد الذي كان يدوّن فيه رسائل من معارفه، بالإضافة إلى وثائق تم الإفراج عنها مؤخرًا عبر لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي.

القائمة الجديدة تضم عشرات الأسماء من مختلف المجالات:
• مخرجون وممثلون ونجوم موسيقى مثل: وودي آلن، أليك بالدوين، فيل كولينز، ميك جاغر، كيفن سبيسي، ناعومي كامبل، جانيس ديكنسون، كورتني لاف، رالف فاينز وآخرين.
 
• سياسيون ورؤساء ومسؤولون سابقون: توني بلير، بيل كلينتون، أندريس باسترانا (رئيس كولومبيا الأسبق)، إيهود باراك، هنري كيسنجر، تشاك شومر، بيل ريتشاردسون، تيد كينيدي، وحتى شخصيات بارزة من عائلة كينيدي والعائلات الحاكمة في أوروبا.
 
• رجال أعمال وأثرياء وقطب إعلام: ليون بلاك، نيكولا بيرغروين، ريتشارد برانسون، رون بيرلمان، روبرت مردوخ، ليزلي ويكسنر، مورت زاكرمان، إضافة إلى أسماء بارزة في وول ستريت مثل رؤساء "بير ستيرنز" و"سالومون براذرز".
 
• أكاديميون وعلماء ومفكرون حاز بعضهم جوائز نوبل: ستيفن هوكينغ، موراي جيل-مان، نعوم تشومسكي، لاري سمرز، مارتن نوفاك، مارفن مينسكي، إضافة إلى شخصيات من هارفارد وMIT وجامعات ومراكز أبحاث مرموقة.
 
• من عالم الإعلام وصناعة الرأي: ستيف فوربس، غرايدون كارتر، كاتي كوريك، مايك والاس، باربرا والترز، مايكل وولف، جورج ستيفانوبولوس وغيرهم.
 
كما يرد في الوثائق عدد من المحامين، المستشارين، الوسطاء الماليين، ورؤساء شركات عالمية، إلى جانب أفراد من عائلات أرستقراطية وألقاب نبالة أوروبية.

المجلة تشدد بشكل واضح على أن وجود اسمٍ في هذه الدفاتر أو السجلات لا يعني بالضرورة تورط صاحبه في الجرائم أو معرفته بها، بل يشير فقط إلى نوع من العلاقة أو التواصل مع إبستين: اجتماع عمل، رحلة على طائرته، حفلة عشاء، تعاون مالي أو أكاديمي، أو مجرد رقم في دفتر العناوين.

مع ذلك، فإن حجم الأسماء ومكانتها الرمزية والاقتصادية والسياسية يواصل تغذية الجدل حول شبكة العلاقات التي نسجها إبستين في "المجتمع الراقي" وكيف استخدم نفوذه وأمواله للوصول إلى قادة وشركات ومؤسسات في العالم، من دون أن يترجم ذلك تلقائيًا إلى مسؤولية جنائية عليهم.

(مجلة نيويورك)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تفاصيل تكشف للمرة الأولى من "جزيرة إبستين"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول إماراتي: موقف الإمارات من الأزمة اليمنية يتماشى مع موقف السعودية بدعم عملية سياسية قائمة على مبادرة تدعمها دول الخليج
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
قائمة بأبرز دول العالم من حيث "الديون".. ماذا عن لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نجوم "يوتيوب" يعيدون رسم خريطة الاقتصاد الرقمي
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 00:41:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وول ستريت

نيويورك

أوروبا

أوروبي

مايكل

المجر

باراك

العلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:28 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:18 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:09 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:59 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:53 | 2025-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:27 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:46 | 2025-12-10
Lebanon24
16:28 | 2025-12-10
Lebanon24
16:18 | 2025-12-10
Lebanon24
16:00 | 2025-12-10
Lebanon24
15:58 | 2025-12-10
Lebanon24
15:41 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24