من رؤساء دول إلى نجوم "هوليوود"... قائمة "إبستين" تتمدّد

بعد مرور سنوات على وفاة المجرم الجنسي الأميركي جيفري إبستين، لا تزال دائرة الأسماء المرتبطة به تكبر، مع ظهور تفاصيل جديدة تكشف عن علاقات لم تكن معروفة سابقًا للرأي العام.



ففي عام 2019، نشرت مجلة " " (NYMag) قائمة أولى بأسماء شخصيات من عالم السياسة والمال والفن والإعلام، استنادًا إلى وثائق متاحة آنذاك. اليوم، عادت المجلة لتوسّع هذه القائمة بعدما دخلت إلى السجلات الأحدث:

سجلات الطائرات الخاصة لإبستين، "دفتره الأسود" الشهير، جداول مواعيده، كتاب أعياد الميلاد الذي كان يدوّن فيه رسائل من معارفه، بالإضافة إلى وثائق تم الإفراج عنها مؤخرًا عبر لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي.



القائمة الجديدة تضم عشرات الأسماء من مختلف المجالات:

• مخرجون وممثلون ونجوم موسيقى مثل: وودي آلن، أليك بالدوين، فيل كولينز، ميك جاغر، كيفن سبيسي، ناعومي كامبل، جانيس ديكنسون، كورتني لاف، رالف فاينز وآخرين.



• سياسيون ورؤساء ومسؤولون سابقون: بلير، بيل كلينتون، أندريس باسترانا (رئيس كولومبيا الأسبق)، إيهود ، هنري كيسنجر، شومر، بيل ريتشاردسون، تيد كينيدي، وحتى شخصيات بارزة من عائلة كينيدي والعائلات الحاكمة في .



• رجال أعمال وأثرياء وقطب إعلام: ليون بلاك، نيكولا بيرغروين، ريتشارد برانسون، رون بيرلمان، روبرت مردوخ، ليزلي ويكسنر، مورت زاكرمان، إضافة إلى أسماء بارزة في مثل رؤساء "بير ستيرنز" و"سالومون براذرز".



• أكاديميون وعلماء ومفكرون حاز بعضهم جوائز نوبل: ستيفن هوكينغ، موراي جيل-مان، نعوم تشومسكي، لاري سمرز، مارتن نوفاك، مارفن مينسكي، إضافة إلى شخصيات من هارفارد وMIT وجامعات ومراكز أبحاث مرموقة.



• من عالم الإعلام وصناعة الرأي: ستيف فوربس، غرايدون كارتر، كاتي كوريك، مايك والاس، باربرا والترز، وولف، ستيفانوبولوس وغيرهم.

كما يرد في الوثائق عدد من المحامين، المستشارين، الوسطاء الماليين، ورؤساء شركات عالمية، إلى جانب أفراد من عائلات أرستقراطية وألقاب نبالة أوروبية.

Advertisement

المجلة تشدد بشكل واضح على أن وجود اسمٍ في هذه الدفاتر أو السجلات لا يعني بالضرورة تورط صاحبه في الجرائم أو معرفته بها، بل يشير فقط إلى نوع من العلاقة أو التواصل مع إبستين: اجتماع عمل، رحلة على طائرته، حفلة عشاء، تعاون مالي أو أكاديمي، أو مجرد رقم في دفتر العناوين.مع ذلك، فإن حجم الأسماء ومكانتها الرمزية والاقتصادية والسياسية يواصل تغذية الجدل حول شبكة العلاقات التي نسجها إبستين في "المجتمع الراقي" وكيف استخدم نفوذه وأمواله للوصول إلى قادة وشركات ومؤسسات في العالم، من دون أن يترجم ذلك تلقائيًا إلى مسؤولية جنائية عليهم.(مجلة نيويورك)