عربي-دولي
بعد مصادرة ناقلة نفط… مادورو يتهم واشنطن بالتدخل العنيف في أميركا اللاتينية
Lebanon 24
10-12-2025
|
16:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
بـ "إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف للولايات المتحدة"، التي تنشر منذ آب قوة عسكرية كبيرة في الكاريبي والتي أعلنت الأربعاء مصادرة ناقلة نفط، بحسب "
وكالة الصحافة الفرنسية
".
وقال مادورو خلال تظاهرة نُظّمت في اليوم الذي أُقيمت فيه مراسم تسليم
جائزة نوبل
للسلام في أوسلو والتي لم تتمكن زعيمة
المعارضة
الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الفائزة بها، من حضورها: "من
فنزويلا
، نطالب ونُصرّ على إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف لحكومة
الولايات المتحدة
في فنزويلا وأميركا اللاتينية". (الوكالة الوطنية)
