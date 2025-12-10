بعد مصادرة ناقلة نفط… مادورو يتهم واشنطن بالتدخل العنيف في أميركا اللاتينية

طالب بـ "إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف للولايات المتحدة"، التي تنشر منذ آب قوة عسكرية كبيرة في الكاريبي والتي أعلنت الأربعاء مصادرة ناقلة نفط، بحسب " ".



وقال مادورو خلال تظاهرة نُظّمت في اليوم الذي أُقيمت فيه مراسم تسليم للسلام في أوسلو والتي لم تتمكن زعيمة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الفائزة بها، من حضورها: "من ، نطالب ونُصرّ على إنهاء التدخل غير القانوني والعنيف لحكومة في فنزويلا وأميركا اللاتينية". (الوكالة الوطنية)

