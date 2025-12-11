تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
منخفض جوي يفاقم الكارثة الإنسانية بغزة والمنظمات الدولية ترفع الصوت
Lebanon 24
11-12-2025
|
03:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاقم منخفض جوي يؤثر على منطقة شرق
البحر المتوسط
حجم الكارثة الإنسانية في غزة، فبات قرابة 300 ألف أسرة بلا مأوى، الأمر الذي دفع
وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
"الأونروا" لأن تناشد بإدخال المساعدات فورا.
تفصيلا، أفادت مصادر فلسطينية في
قطاع غزة
بأن نحو 288 ألف أسرة أصبحت بلا مأوى نتيجة الطقس العاصف الذي ضرب مناطق القطاع، مشيرةً إلى أن أكثر من 125 ألف خيمة تعرضت للضرر.
كما عطل الطقس العاصف 10 نقاط طبية متنقلة كانت تقدم خدمات إسعافية للسكان، وهو ما يزيد من خطورة الوضع الإنساني في ظل غياب مقومات الإيواء والرعاية الأساسية.
وقد ناشدت الأونروا بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق لإغاثة الفلسطينيين.
وقالت الأونروا إن أكثر من 125 ألف خيمة تضررت واهترأت بالكامل، وفقدت قدرتها على توفير المأوى والحماية.
وأشارت الوكالة الأممية إلى أن القطاع بحاجة إلى 300 ألف خيمة جديدة، منوهة إلى أنه لم يدخل القطاع سوى 20 ألف خيمة فقط، بما يعادل 7% من الاحتياج الفعلي.
وقالت الأونروا إن أمطار الشتاء على غزة تحمل معها مصاعب جديدة، حيث غمرت المياه الشوارع، فبما
الخيام
المبللة تجعل ظروف المعيشة القاسية بالفعل أكثر خطورة.
وشددت على أن البيئات الباردة والمكتظة وغير الصحية تؤدي إلى زيادة مخاطر الأمراض والعدوى.
وقالت إنه يمكن منع هذه المعاناة من خلال إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك الدعم الطبي والمأوى المناسب.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
منظمة العفو الدولية: سلطات إسرائيل تواصل سياساتها الوحشية بغزة وتقيد دخول المساعدات والخدمات الأساسية
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: سلطات إسرائيل تواصل سياساتها الوحشية بغزة وتقيد دخول المساعدات والخدمات الأساسية
11/12/2025 11:30:00
11/12/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان الى إسطنبول لحضور القمة الدولية للمساعدات الانسانية لغزة
Lebanon 24
المفتي دريان الى إسطنبول لحضور القمة الدولية للمساعدات الانسانية لغزة
11/12/2025 11:30:00
11/12/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: السودان أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: السودان أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم
11/12/2025 11:30:00
11/12/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في دارفور.. قصف جوي ومدفعي يفاقم أزمة النازحين
Lebanon 24
في دارفور.. قصف جوي ومدفعي يفاقم أزمة النازحين
11/12/2025 11:30:00
11/12/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البحر المتوسط
الفلسطينيين
شرق البحر
وكالة غوث
قطاع غزة
الخيام
فلسطين
جوي ✊
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد الغاء قانون قيصر ورفع العقوبات.. الاحتفالات تعم سوريا
Lebanon 24
بعد الغاء قانون قيصر ورفع العقوبات.. الاحتفالات تعم سوريا
04:01 | 2025-12-11
11/12/2025 04:01:21
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد شهر رمضان 2026.. هذا ما كشفته الحسابات الفلكية
Lebanon 24
موعد شهر رمضان 2026.. هذا ما كشفته الحسابات الفلكية
03:59 | 2025-12-11
11/12/2025 03:59:56
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل مليون دولار.. إحصل على تأشيرة "ترامب الذهبية" إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مقابل مليون دولار.. إحصل على تأشيرة "ترامب الذهبية" إليكم التفاصيل
03:29 | 2025-12-11
11/12/2025 03:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا ستتكبد "هزيمة ساحقة" أمام الصين.. وثيقة سرية تكشف التفاصيل
Lebanon 24
أميركا ستتكبد "هزيمة ساحقة" أمام الصين.. وثيقة سرية تكشف التفاصيل
03:16 | 2025-12-11
11/12/2025 03:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة سرية لنائب وزير خارجية تايوان إلى إسرائيل
Lebanon 24
زيارة سرية لنائب وزير خارجية تايوان إلى إسرائيل
03:08 | 2025-12-11
11/12/2025 03:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
Lebanon 24
المنخفض الجويّ يصل الليلة إلى لبنان... أمطارٌ طوفانيّة وثلوج كثيفة
07:59 | 2025-12-10
10/12/2025 07:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
Lebanon 24
رحلة متّجهة إلى تل أبيب غيّرت مسارها... ما الذي جرى فوق بيروت؟
06:09 | 2025-12-10
10/12/2025 06:09:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
Lebanon 24
تقرير استرالي: مع اقتراب الموعد .. هل سينجو لبنان من حرب إسرائيلية جديدة؟
10:30 | 2025-12-10
10/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
Lebanon 24
تعقيدات شمال الليطاني واحتمالات الحرب
10:00 | 2025-12-10
10/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
تحذير عاجل من الأمن العام للبنانيين: هذا الموقع تابع للعدوّ الإسرائيليّ
05:27 | 2025-12-10
10/12/2025 05:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:01 | 2025-12-11
بعد الغاء قانون قيصر ورفع العقوبات.. الاحتفالات تعم سوريا
03:59 | 2025-12-11
موعد شهر رمضان 2026.. هذا ما كشفته الحسابات الفلكية
03:29 | 2025-12-11
مقابل مليون دولار.. إحصل على تأشيرة "ترامب الذهبية" إليكم التفاصيل
03:16 | 2025-12-11
أميركا ستتكبد "هزيمة ساحقة" أمام الصين.. وثيقة سرية تكشف التفاصيل
03:08 | 2025-12-11
زيارة سرية لنائب وزير خارجية تايوان إلى إسرائيل
02:54 | 2025-12-11
بعد انتخاب إلهان عمر وزهران ممداني.. ماسك يحذر من "التحول إلى حفرة الجحيم الشيوعي"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
11/12/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24