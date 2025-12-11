تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

رئيس كازاخستان: إيران تُعدّ جارا قريبا وشريكا موثوقا به في منطقة الشرق الأوسط

Lebanon 24
11-12-2025 | 11:57
أكد رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكايف ان إيران تُعدّ جارا قريبا وشريكا موثوقا به في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لكازاخستان، مؤكدا احترام بلاده الكبير للشعب الإيراني، فيما أشار إلى أنه رغم كل التحديات يواصل الجانبين تطوير علاقاتهما.

 

وأفادت وكالة "أذرتاج" الكازاخية نقلا عن المكتب الإعلامي لـ"أكوردا"، أن الرئيس توكايف أفاد خلال لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان الذي يقوم بزيارة رسمية كازاخستان بأن العلاقات بين البلدين ضاربة بجذورها في التاريخ، مبلغا أنه "لدينا عادات وتقاليد وثقافة متشابهة وقد تفاعلنا على مدى قرون وتدعم كازاخستان إيران دائما ولا توجد بيننا أية مشكلة أو مسألة عالقة وأعتقد أن لدى بلدينا إمكانات كبيرة في مجال التعاون وقد أُقيم حوار سياسي بنّاء بين أستانا وطهران بما في ذلك على مستوى الحكومتين ويتم تنفيذ الاتفاقيات الثنائية وتعزيز العلاقات البرلمانية، وتوسيع التعاون الاقتصادي التجاري وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام سُجّل نمو بنسبة 40 في المائة مقارنة بعام 2024 وهو بلا شك مؤشر إيجابي ويجب علينا المحافظة على هذا الزخم وزيادة حجم التبادل التجاري".

 

 

ومن جانبه، أعرب الرئيس الإيراني بزشكيان عن سعادته بزيارة كازاخستان البلد الشقيق والصديق الذي يتمتع بتاريخ وثقافة غنيين.

واوضح الرئيس بزشكیان إن "علاقاتنا تتطور باستمرار في مجالات متعددة وقد أُقيم تعاون فعّال بين حكومتي البلدين وأنا على يقين بأن لدينا إمكانات هائلة لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية وكذلك في شؤون تعزيز الأمن"

