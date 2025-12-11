تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ساحل العاج تطلب تدخّل ترامب… طائرات تجسس أميركية لملاحقة "القاعدة"

Lebanon 24
11-12-2025 | 12:49
A-
A+
Doc-P-1453835-639010793997895515.webp
Doc-P-1453835-639010793997895515.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد مسؤولان رفيعا المستوى في الأمن الإيفواري لوكالة "رويترز" أن ساحل العاج تجري اتصالات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنشر طائرات تجسس في شمال البلاد، بهدف تنفيذ عمليات عبر الحدود ضد جماعات متحالفة مع القاعدة تزعزع الاستقرار في منطقة الساحل. وأوضح أحد كبار مسؤولي مكافحة الإرهاب أن الجانبين متفقان على الحاجة الأمنية، فيما يبقى توقيت الانتشار رهن النقاش.

وتسعى واشنطن إلى استعادة حضورها الاستخباراتي في غرب إفريقيا بعد خسارتها قاعدتها الأساسية في النيجر العام الماضي، عندما انتقلت نيامي إلى التعاون الأمني مع روسيا وطردت القوات الأميركية من قاعدة للطائرات المسيّرة كلفت نحو 100 مليون دولار. وكانت هذه القاعدة توفر معلومات حيوية حول نشاط القاعدة وداعش في منطقة تُعد من أكثر بؤر الإرهاب دموية عالمياً.

وتعمّقت الفجوة الاستخباراتية الأميركية عقب خطف طيار أميركي في نيامي خلال تشرين الأول الماضي، وهو حادث كشف، وفق مسؤولين سابقين، ضعف القدرة على تنفيذ عمليات استعادة الرهائن في ظل غياب المعلومات.

في المقابل، يواصل مسؤولون في واشنطن التحذير من تمدد الجماعات الجهادية في الساحل. فقد اعتبر السيناتور الجمهوري جيم ريش أن خطر داعش وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين يتصاعد بشكل لا يمكن تجاهله، بينما لوّح الرئيس ترامب بخيارات عسكرية ضد نيجيريا على خلفية الهجمات التي تطال مجتمعات مسيحية، في وقت تؤكد فيه أبوظبي الرسمية أن البلاد تواجه إرهاباً معقّداً وليس صراعاً دينياً.

وبعد انسحابها من النيجر، أعادت إدارة بايدن نشر طائرتي مراقبة BE-350 لفترة قصيرة في ساحل العاج لتوفير غطاء استخباراتي، قبل أن تُسحبهما في كانون الثاني. ويقول مسؤولون أميركيون إن الطائرات لم تعمل بكامل طاقتها بسبب رفض مالي والنيجر وبوركينا فاسو السماح للطائرات الأميركية بالتحليق فوق أراضيها.

ومع ذلك، تُظهر التطورات الأخيرة أن مسار بعض دول الساحل في الارتماء بحضن روسيا لم يحقق لها الاستقرار الموعود، ما قد يفتح الباب أمام إعادة تطبيع جزئي في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
 
(رويترز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز": ساحل العاج تطلب من الولايات المتحدة نشر طائرات تجسس شمالي أراضيها للمساعدة في مكافحة المسلحين في منطقة الساحل المرتبطين بـ"القاعدة"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تحتوي على أسلحة نووية أميركية.. قاعدة جوية تتعرض لـ"عملية تجسس" بطائرة بدون طيار
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": تحليقٌ مُكثف للطائرات المُسيرة الإسرائيلية في أجواء قرى ساحل الزهراني
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب غادر لبنان.. خطيرٌ ومع "القاعدة"!
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 23:19:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

على الحاج

الجمهوري

دونالد

واشنطن

مسيحية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:03 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:48 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:12 | 2025-12-11
Lebanon24
16:03 | 2025-12-11
Lebanon24
16:00 | 2025-12-11
Lebanon24
15:58 | 2025-12-11
Lebanon24
15:48 | 2025-12-11
Lebanon24
15:22 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24