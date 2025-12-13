روسيا تهاجم أهدافا أوكرانية بصواريخ فرط صوتية

أعلنت السبت أنها ضربت منشآت للصناعة والطاقة في ليل الجمعة السبت، بصواريخ فرط صوتية، في هجوم قالت إنه يأتي ردا على هجمات أوكرانية طالت "أهدافا مدنية" في روسيا.





وقالت إنها نفّذت "ضربة واسعة النطاق" على الجيش الأوكراني ومنشآت للطاقة باستخدام أسلحة من بينها صواريخ فرط صوتية من طراز كينغال، ردا على "الهجمات الإرهابية على أهداف مدنية في روسيا".

