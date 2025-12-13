وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة

أجرت شركة صناعة الطيران (AVIC) اختبارات ناجحة على طائرتها المسيّرة الجديدة التي يبلغ وزنها 800 كغ.

وأشارت قناة China Army على إلى أن الاختبارات على المسيّرة الجديدة AR-E800 جرت في مطار جينغدتشن بمقاطعة جيانغشي الصينية، إذ تمكنت هذه الطائرة المزودة بستة أزواج من المراوح من الإقلاع والتحليق والمناورة في الهواء، والهبوط في نقطة محددة، خلال مدة أربع دقائق.

وتستطيع هذه المسيّرة الثقيلة حمل ما يصل إلى 300 كيلوغرام من البضائع في حجرتها الداخلية أو على حمالة خارجية. ويمكن استخدام AR-E800 لنقل المعدات العسكرية والأسلحة إلى المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها. (روسيا اليوم)