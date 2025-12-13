تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وزنها 800 كغ.. الصين تختبر طائرة مسيّرة جديدة

Lebanon 24
13-12-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1454641-639012322374804495.png
Doc-P-1454641-639012322374804495.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرت شركة صناعة الطيران الصينية (AVIC) اختبارات ناجحة على طائرتها المسيّرة الجديدة التي يبلغ وزنها 800 كغ.
 
 
وأشارت قناة China Army على تليغرام إلى أن الاختبارات على المسيّرة الجديدة AR-E800 جرت في مطار جينغدتشن بمقاطعة جيانغشي الصينية، إذ تمكنت هذه الطائرة المزودة بستة أزواج من المراوح من الإقلاع والتحليق والمناورة في الهواء، والهبوط في نقطة محددة، خلال مدة أربع دقائق.
 
وتستطيع هذه المسيّرة الثقيلة حمل ما يصل إلى 300 كيلوغرام من البضائع في حجرتها الداخلية أو على حمالة خارجية. ويمكن استخدام AR-E800 لنقل المعدات العسكرية والأسلحة إلى المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها. (روسيا اليوم)
 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصين اختبرت بنجاح طائرتها المسيّرة الجديدة "جيوتيان"
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
واتساب تختبر ميزة جديدة للحد من الرسائل غير المرغوب فيها
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تنفي اختبار أسلحة نووية
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بلغاريا تختبر جيلًا بحريًا جديدًا
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:11:21 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

مقاطعة جيانغشي

روسيا اليوم

تليغرام

الصينية

روسيا

جيانغ

جينغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2025-12-13
Lebanon24
10:30 | 2025-12-13
Lebanon24
10:15 | 2025-12-13
Lebanon24
10:00 | 2025-12-13
Lebanon24
09:55 | 2025-12-13
Lebanon24
09:40 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24