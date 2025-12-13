تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عنكبوت خطير جدّاً... تحذير عاجل في بريطانيا من "الأرملة الكاذبة"

Lebanon 24
13-12-2025 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1454706-639012430302358976.jpg
Doc-P-1454706-639012430302358976.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اكتشف الأطباء في بريطانيا العنكبوت الأخطر على الإطلاق والذي قالوا إن لدغة واحدة منه تبقى على جسد المصاب مدى الحياة، وذلك بعد أن يتلقى العلاج منها ويتعافى، حيث إن آثارها على الجلد لا يُمكن أن تزول إلى الأبد.

ودعا الأطباء إلى توخي الحذر من هذا العنكبوت المرعب والتعرف عليه ومكافحته، حيث إن اللدغة الواحدة منه تضطر الضحية للجوء إلى المستشفى وتلقي العلاج لتجنب الالتهاب، كما أن لدغته تترك ندوباً على جسم المصاب تظل مدى الحياة، ولا يمكن التخلص منها في أي وقت لاحق من حياة الإنسان.

وقال تقرير، نشرته جريدة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، إن العنكبوت الخطير يُطلق عليه اسم "الأرملة الكاذبة" وتم العثور عليه في مدينة كنت في إنكلترا بعد أن تمكن مؤخراً من لدغ مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً. (العربية)
 
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ثغرة أمنية خطيرة تهدد مليارات الحسابات.. تحذير عاجل لمستخدمي "واتس آب"
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كارثة تتربص بالكوكب.. وتحذير عاجل جدًا
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب" تحذّر من حملة التحريض الممنهجة التي يشنّها "محور الممانعة": مسار خطير
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير عاجل لزبائن "شي إن".. مواد كيميائية خطرة في الملابس تهدد صحتكم!
lebanon 24
Lebanon24
13/12/2025 18:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

البريطانية

مدى الحياة

البريطاني

العنكبوت

إنكلترا

لي مي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2025-12-13
Lebanon24
10:30 | 2025-12-13
Lebanon24
10:00 | 2025-12-13
Lebanon24
09:55 | 2025-12-13
Lebanon24
09:40 | 2025-12-13
Lebanon24
09:19 | 2025-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24