عربي-دولي
عنكبوت خطير جدّاً... تحذير عاجل في بريطانيا من "الأرملة الكاذبة"
Lebanon 24
13-12-2025
|
10:15
photos
اكتشف الأطباء في
بريطانيا
العنكبوت
الأخطر على الإطلاق والذي قالوا إن لدغة واحدة منه تبقى على جسد المصاب
مدى الحياة
، وذلك بعد أن يتلقى العلاج منها ويتعافى، حيث إن آثارها على الجلد لا يُمكن أن تزول إلى الأبد.
ودعا الأطباء إلى توخي الحذر من هذا العنكبوت المرعب والتعرف عليه ومكافحته، حيث إن اللدغة الواحدة منه تضطر الضحية للجوء إلى المستشفى وتلقي العلاج لتجنب الالتهاب، كما أن لدغته تترك ندوباً على جسم المصاب تظل مدى الحياة، ولا يمكن التخلص منها في أي وقت لاحق من حياة الإنسان.
وقال تقرير، نشرته جريدة "
ديلي
ميل" Daily Mail
البريطانية
، إن العنكبوت الخطير يُطلق عليه اسم "الأرملة الكاذبة" وتم العثور عليه في مدينة كنت في
إنكلترا
بعد أن تمكن مؤخراً من لدغ مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً. (العربية)
عربي-دولي
منوعات
البريطانية
مدى الحياة
البريطاني
العنكبوت
إنكلترا
لي مي
تابع
