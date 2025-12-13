عنكبوت خطير جدّاً... تحذير عاجل في بريطانيا من "الأرملة الكاذبة"

اكتشف الأطباء في الأخطر على الإطلاق والذي قالوا إن لدغة واحدة منه تبقى على جسد المصاب ، وذلك بعد أن يتلقى العلاج منها ويتعافى، حيث إن آثارها على الجلد لا يُمكن أن تزول إلى الأبد.



ودعا الأطباء إلى توخي الحذر من هذا العنكبوت المرعب والتعرف عليه ومكافحته، حيث إن اللدغة الواحدة منه تضطر الضحية للجوء إلى المستشفى وتلقي العلاج لتجنب الالتهاب، كما أن لدغته تترك ندوباً على جسم المصاب تظل مدى الحياة، ولا يمكن التخلص منها في أي وقت لاحق من حياة الإنسان.



وقال تقرير، نشرته جريدة " ميل" Daily Mail ، إن العنكبوت الخطير يُطلق عليه اسم "الأرملة الكاذبة" وتم العثور عليه في مدينة كنت في بعد أن تمكن مؤخراً من لدغ مراهق يبلغ من العمر 16 عاماً. (العربية)

Advertisement