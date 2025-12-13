شبكة حشيش عبر المروحيات.. إسبانيا تضرب خط تهريب من دولة عربية

فكّكت السلطات شبكة لتهريب المخدرات كانت تنقل حشيشة الكيف من إلى جوّاً بواسطة مروحيات، في إطار عملية واسعة ضد تهريب المخدرات عبر الأجواء.



وأفاد الحرس المدني بأن المروحيات المستخدمة كانت قادرة على حمل ما بين 500 و900 كيلوغرام من المخدرات في الرحلة الواحدة، قبل تخزين الشحنات في مزارع ريفية ومستودعات بجنوب البلاد، تمهيداً لنقلها برّاً إلى دول أوروبية أخرى.



وخلال المداهمات التي نُفّذت في محافظات مالقة وألميريا ومورسيا، صادرت الشرطة مروحية واحدة و657 كيلوغراماً من الحشيش، إضافة إلى خمسة أسلحة ومبالغ نقدية وعدد من المركبات، فيما أوقِف ستة أشخاص، بمشاركة أجهزة أمنية مغربية وبلجيكية وسويدية.



وتُعدّ إسبانيا بحكم قربها من المغرب وروابطها مع أميركا اللاتينية بوابة رئيسية لتهريب المخدرات إلى ، علماً أن الطرق البحرية تبقى الوسيلة الأكثر استخداماً، في حين كشفت الشرطة خلال العام الماضي شبكات اعتمدت المسيرات لنقل المخدرات من المغرب. (لعين)

