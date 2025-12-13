تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
8
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
شبكة حشيش عبر المروحيات.. إسبانيا تضرب خط تهريب من دولة عربية
Lebanon 24
13-12-2025
|
11:26
فكّكت السلطات
الإسبانية
شبكة لتهريب المخدرات كانت تنقل حشيشة الكيف من
المغرب
إلى
إسبانيا
جوّاً بواسطة مروحيات، في إطار عملية واسعة ضد تهريب المخدرات عبر الأجواء.
وأفاد الحرس المدني بأن المروحيات المستخدمة كانت قادرة على حمل ما بين 500 و900 كيلوغرام من المخدرات في الرحلة الواحدة، قبل تخزين الشحنات في مزارع ريفية ومستودعات بجنوب البلاد، تمهيداً لنقلها برّاً إلى دول أوروبية أخرى.
وخلال المداهمات التي نُفّذت في محافظات مالقة وألميريا ومورسيا، صادرت الشرطة مروحية واحدة و657 كيلوغراماً من الحشيش، إضافة إلى خمسة أسلحة ومبالغ نقدية وعدد من المركبات، فيما أوقِف ستة أشخاص، بمشاركة أجهزة أمنية مغربية وبلجيكية وسويدية.
وتُعدّ إسبانيا بحكم قربها من المغرب وروابطها مع أميركا اللاتينية بوابة رئيسية لتهريب المخدرات إلى
أوروبا
، علماً أن الطرق البحرية تبقى الوسيلة الأكثر استخداماً، في حين كشفت الشرطة خلال العام الماضي شبكات اعتمدت المسيرات لنقل المخدرات من المغرب. (لعين)
