"الرد سيكون حازماً"… ترامب يتوعد "داعش" بعد هجوم سوريا

أعلن الرئيس الأميركي أن الهجوم الذي وقع في ، نفذه "داعش"، واستهدف القوات الأميركية في منطقة تعتبر "بالغة الخطورة وخارجة عن السيطرة الكاملة".



وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأميركية، بينهم جنديان ومترجم مدني، مشددًا على خطورة هذه المناطق التي تشهد نشاطًا متزايدًا للتنظيمات الإرهابية.

وأشار ترامب إلى أن الرئيس السوري أعرب عن غضبه الشديد واستيائه البالغ جراء هذا الهجوم، مؤكدًا أن الرد على الهجوم سيكون حازماً.