عربي-دولي
"الرد سيكون حازماً"… ترامب يتوعد "داعش" بعد هجوم سوريا
Lebanon 24
13-12-2025
|
14:24
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن الهجوم الذي وقع في
سوريا
، نفذه
تنظيم الدولة الإسلامية
"داعش"، واستهدف القوات الأميركية في منطقة تعتبر "بالغة الخطورة وخارجة عن السيطرة الكاملة".
وأضاف
ترامب
أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأميركية، بينهم جنديان ومترجم مدني، مشددًا على خطورة هذه المناطق التي تشهد نشاطًا متزايدًا للتنظيمات الإرهابية.
وأشار ترامب إلى أن الرئيس السوري
أحمد الشرع
أعرب عن غضبه الشديد واستيائه البالغ جراء هذا الهجوم، مؤكدًا أن الرد على الهجوم سيكون حازماً.
