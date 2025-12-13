تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

منتصف الولاية على المحك.. ترامب غير واثق من احتفاظ الجمهوريين بمجلس النواب

Lebanon 24
13-12-2025 | 23:57
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه غير واثق من أن الجمهوريين سيحتفظون بالسيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي المقررة العام المقبل، مبرراً ذلك بأن بعض سياساته الاقتصادية لم تدخل حيز التنفيذ بالكامل بعد.

وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" نُشرت أمس السبت، سُئل ترامب عمّا إذا كان الجمهوريون قد يخسرون المجلس في تشرين الثاني، فأجاب: "لا أستطيع أن أجزم. لا أعرف متى سيبدأ ضخ كل هذه الأموال".

وكرّر ترامب أن سياساته الاقتصادية، ومنها فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات، تسهم في توفير فرص عمل ودعم سوق الأسهم وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الولايات المتحدة.

وبعد أن خاض حملته الانتخابية العام الماضي متعهداً بكبح التضخم، تذبذب موقفه في الأسابيع الماضية بين وصف مشاكل القدرة على تحمل تكاليف المعيشة بأنها "خدعة"، وإلقاء اللوم فيها على الرئيس السابق جو بايدن، وصولاً إلى التأكيد أن سياساته ستفيد الأميركيين العام المقبل.

وأضاف: "أعتقد أنه بحلول الوقت الذي يتعين علينا فيه التحدث عن الانتخابات والذي يحل بعد بضعة أشهر أخرى، ستكون أسعارنا في وضع جيد". 
