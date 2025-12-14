في حربها على أوكرانيا.. هل تستعين روسيا بمقاتلين من إيران؟

وبحسب الموقع، "احتجزت هذا الأسبوع ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، كانت خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2022، بتهمة المساعدة في تهريب النفط ضمن شبكة يقودها الأوكراني فيكتور أرتيموف. وقال المحلل دالغا خاتين أوغلو إن عملية الضبط تُقوض "الأسطول الخفي" الإيراني وتوجه ضربة مالية للحرس الثوري الإيراني، الذي يصدّر حوالي ثلث نفط ".وتابع الموقع، "يحمل الإعلان شعار النبالة الروسي بالأبيض والأسود، ويدّعي تمثيل الروسية، ويستهدف الرجال الإيرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، والنساء فقط إذا كنّ حاصلات على تدريب طبي. ويعد الإعلان بمكافأة توقيع قدرها 20,000 دولار أميركي، وراتب شهري يبلغ حوالي 2,000 دولار أميركي، بالإضافة إلى السكن ودورات اللغة، مع الإشارة إلى أنه سيتم خصم عمولة غير محددة من الراتب الأول. في الحقيقة، إن بيانات الاتصال غير رسمية على الإطلاق: رقم واتساب مسجل في أرمينيا، وعنوان بريد إلكتروني على جيميل، وقناة على تيليغرام. أما المراكز الشاغرة المطلوبة فهي قوات الهجوم ومشغلي الطائرات من دون طيار وسائقين وأدوار الدعم".وأضاف الموقع، "في التاسع من كانون الأول، تبرأت السفارة الروسية في طهران علنًا من المنشور، واصفةً إياه بأنه من عمل "أفراد انتهازيين"، ومؤكدةً عدم تورط أي جهة حكومية روسية فيه، بل ذهبت السفارة أبعد من ذلك، فوصفت الوثيقة، وأي رسائل مماثلة، بأنها مزيفة و"إجرامية". ولكن هذا لا يحسم الأمر تماماً، فقد اعتمدت مراراً وتكراراً على قنوات يمكن إنكار وجودها، وشبه رسمية، وسرية تماماً لتجنيد المقاتلين في الخارج، ويعكس هيكل في طهران إلى حد كبير تلك التي شوهدت في أماكن أخرى: أموال سريعة، ومغامرة خارجية، ووعد غامض بالوضع والإقامة".وتواصل الموقع مع الرقم الموجود على الإعلان، وأصرّ صاحب الرقم على أن الإعلان "رسمي" وزعم أنه تم تنسيقه مع السلطات الإيرانية، لكنه لم يقدم أي دليل. من جانبها، التزمت طهران الصمت، ولم يصدر عن المسؤولين الإيرانيين أي تعليق علني حتى الآن.وبحسب الموقع، "جاء الإعلان في ظل حملة روسية عدوانية لجلب مقاتلين أجانب. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن موسكو جندت ما لا يقل عن 18 ألف مواطن أجنبي من 128 دولة، بينما تشير التقارير إلى أن أكثر من 11 ألف كوري شمالي يخدمون في أوكرانيا بموجب اتفاقية تعاون عسكري مع بيونغ يانغ. وتشمل قائمة روسيا للبحث عن العمالة الآن كوبا وسوريا وآسيا الوسطى ونيبال والهند وكينيا والأردن وغيرها. وتتراوح الأساليب بين وعود بأموال سريعة وجوازات سفر، وصولاً إلى الإكراه المقنّع، بما في ذلك الضغط على العمال المهاجرين داخل روسيا الذين يواجهون خطر فقدان الإقامة أو الجنسية إذا رفضوا التسجيل".وتابع الموقع، "تُمكّن هذه الحملة لتجنيد الأجانب الكرملين من تأجيل أي عملية تجنيد أخرى في الداخل. فقد أدى التجنيد الإلزامي في أيلول 2022 إلى تدفق أعداد كبيرة من الناس نحو الحدود، وزاد من قلق الرأي العام. ومنذ ذلك الحين، فضّلت موسكو بوضوح الحوافز المالية والعمالة الأجنبية التي يمكن الاستغناء عنها على التجنيد الإلزامي المحلي الذي ينطوي على مخاطر سياسية. وتشير تقديرات الاستخبارات الغربية إلى أن روسيا تكبدت أكثر من مليون ضحية، بما في ذلك حوالي 250 ألف قتيل، منذ بدء الغزو الشامل في شباط 2022".وأضاف الموقع، "قال جون هاردي، نائب مدير برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في ، للموقع إنه لا يستطيع التحقق مما إذا كان الإعلان صحيحاً، لكنه يتناسب مع نمط أوسع. وأشار إلى أن روسيا لديها سجل حافل بتجنيد رعايا أجانب من دول فقيرة للقتال في أوكرانيا، وغالبًا ما تستهدف الرجال ذوي الإمكانيات الاقتصادية المحدودة. وفي الوقت عينه، أشار هاردي إلى أن تصميم وصياغة إعلان طهران لا يتطابقان تمامًا مع مواد التجنيد الروسية المعتادة، وهذا التناقض هو أحد الأسباب التي تدفع بعض المحللين إلى الشك في أنها إما عملية محلية غير متقنة، أو عملية احتيال تستغل الحرب الروسية، أو شكل من أشكال جمع المعلومات الاستخباراتية المنخفضة التكلفة. وقالت نيكول غراجيفسكي من مؤسسة كارنيغي التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها عن شكوك مماثلة، إنه إذا كانت موسكو تريد حقاً الاستفادة من إيران كمصدر للقوى العاملة، فإن المسار الأكثر ترجيحاً سيكون التنسيق مع الدولة الإيرانية".وختم الموقع، "إذا كان الإعلان صحيحاً، فسيكون ذلك أول محاولة معروفة لتجنيد مواطنين إيرانيين علناً في الجيش الروسي، بعد جهود سابقة في دول آسيا الوسطى وكوبا".