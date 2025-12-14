تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

في حربها على أوكرانيا.. هل تستعين روسيا بمقاتلين من إيران؟

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
14-12-2025 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1454911-639012993221116145.png
Doc-P-1454911-639012993221116145.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "Radio Free Europe" الأميركي أن "منشور تجنيد غريب وُجد بالقرب من السفارة الروسية في وسط طهران هذا الأسبوع، يعد الإيرانيين بعشرات الآلاف من الدولارات للانضمام إلى حرب موسكو في أوكرانيا. وأثارت وفاة خسرو عليكردي في الخامس من كانون الأول، وهو محامٍ معروف بتمثيله للسجناء السياسيين، دعوة المحامية الإيرانية لحقوق الإنسان نسرين ستوده إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في القضية. وقالت للموقع: "هناك أسباب وجيهة للتشكيك" في تقرير الطبيب الشرعي الذي ذكر أن سبب الوفاة هو نوبة قلبية".

وبحسب الموقع، "احتجزت الولايات المتحدة هذا الأسبوع ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، كانت خاضعة لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية منذ عام 2022، بتهمة المساعدة في تهريب النفط الإيراني ضمن شبكة يقودها الأوكراني فيكتور أرتيموف. وقال المحلل دالغا خاتين أوغلو إن عملية الضبط تُقوض "الأسطول الخفي" الإيراني وتوجه ضربة مالية للحرس الثوري الإيراني، الذي يصدّر حوالي ثلث نفط إيران".

وتابع الموقع، "يحمل الإعلان شعار النبالة الروسي بالأبيض والأسود، ويدّعي تمثيل وزارة الدفاع الروسية، ويستهدف الرجال الإيرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، والنساء فقط إذا كنّ حاصلات على تدريب طبي. ويعد الإعلان بمكافأة توقيع قدرها 20,000 دولار أميركي، وراتب شهري يبلغ حوالي 2,000 دولار أميركي، بالإضافة إلى السكن ودورات اللغة، مع الإشارة إلى أنه سيتم خصم عمولة غير محددة من الراتب الأول. في الحقيقة، إن بيانات الاتصال غير رسمية على الإطلاق: رقم واتساب مسجل في أرمينيا، وعنوان بريد إلكتروني على جيميل، وقناة على تيليغرام. أما المراكز الشاغرة المطلوبة فهي قوات الهجوم ومشغلي الطائرات من دون طيار وسائقين وأدوار الدعم".

وأضاف الموقع، "في التاسع من كانون الأول، تبرأت السفارة الروسية في طهران علنًا من المنشور، واصفةً إياه بأنه من عمل "أفراد انتهازيين"، ومؤكدةً عدم تورط أي جهة حكومية روسية فيه، بل ذهبت السفارة أبعد من ذلك، فوصفت الوثيقة، وأي رسائل مماثلة، بأنها مزيفة و"إجرامية". ولكن هذا لا يحسم الأمر تماماً، فقد اعتمدت روسيا مراراً وتكراراً على قنوات يمكن إنكار وجودها، وشبه رسمية، وسرية تماماً لتجنيد المقاتلين في الخارج، ويعكس هيكل العرض في طهران إلى حد كبير تلك التي شوهدت في أماكن أخرى: أموال سريعة، ومغامرة خارجية، ووعد غامض بالوضع والإقامة".

وتواصل الموقع مع الرقم الموجود على الإعلان، وأصرّ صاحب الرقم على أن الإعلان "رسمي" وزعم أنه تم تنسيقه مع السلطات الإيرانية، لكنه لم يقدم أي دليل. من جانبها، التزمت طهران الصمت، ولم يصدر عن المسؤولين الإيرانيين أي تعليق علني حتى الآن.

وبحسب الموقع، "جاء الإعلان في ظل حملة روسية عدوانية لجلب مقاتلين أجانب. ويقول مسؤولون أوكرانيون إن موسكو جندت ما لا يقل عن 18 ألف مواطن أجنبي من 128 دولة، بينما تشير التقارير إلى أن أكثر من 11 ألف كوري شمالي يخدمون في أوكرانيا بموجب اتفاقية تعاون عسكري مع بيونغ يانغ. وتشمل قائمة روسيا للبحث عن العمالة الآن كوبا وسوريا وآسيا الوسطى ونيبال والهند وكينيا والأردن وغيرها. وتتراوح الأساليب بين وعود بأموال سريعة وجوازات سفر، وصولاً إلى الإكراه المقنّع، بما في ذلك الضغط على العمال المهاجرين داخل روسيا الذين يواجهون خطر فقدان الإقامة أو الجنسية إذا رفضوا التسجيل".

وتابع الموقع، "تُمكّن هذه الحملة لتجنيد الأجانب الكرملين من تأجيل أي عملية تجنيد أخرى في الداخل. فقد أدى التجنيد الإلزامي في أيلول 2022 إلى تدفق أعداد كبيرة من الناس نحو الحدود، وزاد من قلق الرأي العام. ومنذ ذلك الحين، فضّلت موسكو بوضوح الحوافز المالية والعمالة الأجنبية التي يمكن الاستغناء عنها على التجنيد الإلزامي المحلي الذي ينطوي على مخاطر سياسية. وتشير تقديرات الاستخبارات الغربية إلى أن روسيا تكبدت أكثر من مليون ضحية، بما في ذلك حوالي 250 ألف قتيل، منذ بدء الغزو الشامل في شباط 2022".

وأضاف الموقع، "قال جون هاردي، نائب مدير برنامج روسيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، للموقع إنه لا يستطيع التحقق مما إذا كان الإعلان صحيحاً، لكنه يتناسب مع نمط أوسع. وأشار إلى أن روسيا لديها سجل حافل بتجنيد رعايا أجانب من دول فقيرة للقتال في أوكرانيا، وغالبًا ما تستهدف الرجال ذوي الإمكانيات الاقتصادية المحدودة. وفي الوقت عينه، أشار هاردي إلى أن تصميم وصياغة إعلان طهران لا يتطابقان تمامًا مع مواد التجنيد الروسية المعتادة، وهذا التناقض هو أحد الأسباب التي تدفع بعض المحللين إلى الشك في أنها إما عملية محلية غير متقنة، أو عملية احتيال تستغل الحرب الروسية، أو شكل من أشكال جمع المعلومات الاستخباراتية المنخفضة التكلفة. وقالت نيكول غراجيفسكي من مؤسسة كارنيغي التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها عن شكوك مماثلة، إنه إذا كانت موسكو تريد حقاً الاستفادة من إيران كمصدر للقوى العاملة، فإن المسار الأكثر ترجيحاً سيكون التنسيق مع الدولة الإيرانية".

وختم الموقع، "إذا كان الإعلان صحيحاً، فسيكون ذلك أول محاولة معروفة لتجنيد مواطنين إيرانيين علناً في الجيش الروسي، بعد جهود سابقة في دول آسيا الوسطى وكوبا". 
 
Advertisement
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
صحيفة أميركية تكشف: مقاتلون من هذه الدولة يحاربون من أجل روسيا في أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي لوسيلة إعلام فرنسية: أوكرانيا ستطلب 100 طائرة مقاتلة من طراز "رافال"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتلات أميركية قرب فنزويلا.. هل اقتربت الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تفقد مقاتلة سوخوي-27 وقائدها
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:08 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وزارة الدفاع

الإيرانية

الإيراني

واشنطن

الغربي

ان بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2025-12-14
Lebanon24
07:39 | 2025-12-14
Lebanon24
07:08 | 2025-12-14
Lebanon24
07:00 | 2025-12-14
Lebanon24
06:55 | 2025-12-14
Lebanon24
06:53 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24