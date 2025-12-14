تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

كارثة سومطرة.. أكثر من ألف قتيل ومليون نازح

Lebanon 24
14-12-2025 | 02:35
قال رجال الإنقاذ السبت إن الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا أودت بحياة 1006 أشخاص، فيما أعلنت الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث أن الكارثة التي ضربت جزيرة سومطرة خلال الأسبوعين الماضيين أسفرت أيضاً عن إصابة أكثر من 5400 شخص.

وتوقع المسؤولون ارتفاع الحصيلة، مع بقاء 217 شخصاً في عداد المفقودين، بينما اضطر نحو 1.2 مليون شخص إلى اللجوء لملاجئ مؤقتة بعدما دمّرت الأمطار والطين والأشجار المتساقطة مساحات واسعة. وقالت سري ليستاري (50 عاماً) التي تقيم في خيمة مع أطفالها الثلاثة في مقاطعة آتشيه تاميانغ: "معظم المنازل هنا قد دُمّر بالكامل"، فيما قال زوجها تارميجي (55 عاماً): "انظروا إلى منزلنا... كيف يمكننا إصلاحه؟".

وتحدث التقرير عن تزايد الإحباط بين المتضررين بسبب بطء الإغاثة، لكن الرئيس برابوو سوبيانتو قال السبت إن الوضع تحسن مع فتح طرق كانت معزولة، مؤكداً بعد زيارته لانغكات في مقاطعة شمال سومطرة أن "ظروف" مراكز الإجلاء "جيدة" وأن الخدمات والإمدادات الغذائية "كافية".

وعلى الطريق الرئيسي عبر آتشيه تاميانغ، رصد صحفيو وكالة فرانس برس طوابير شاحنات وسيارات خاصة توزع الطعام والمياه، فيما وصلت مساعدات بأكثر من 11.7 طن السبت بحراً وبراً وجواً، وبدأت السلطات بناء ملاجئ مؤقتة للنازحين.

وقدّرت كلفة إعادة الإعمار بنحو 51.82 تريليون روبية (3.1 مليار دولار)، فيما لم تستجب الحكومة حتى الآن لاقتراحات طلب المساعدة الدولية. وحذرت هيئة الأرصاد الإندونيسية من استمرار الأحوال الجوية السيئة، ولا سيما الأمطار الغزيرة على سومطرة.
مواضيع ذات صلة
بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية.. أكثر من ألف قتيل ومليون نازح في إندونيسيا
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
150 ألف قتيل و15 مليون نازح… السودان أمام مبادرة دولية عاجلة
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن وكالة الكوارث الإندونيسية: ارتفاع عدد القتلى جراء فيضانات سومطرة إلى 708
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر من مليون نازح من الفاشر.. ومسيرات على الأبيض
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة فرانس برس

الوكالة الوطنية

إعادة الإعمار

على الطريق

الرئيسي

الكوارث

الغزي

جزيرة

