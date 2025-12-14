تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
كارثة سومطرة.. أكثر من ألف قتيل ومليون نازح
Lebanon 24
14-12-2025
|
02:35
قال رجال الإنقاذ السبت إن الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا أودت بحياة 1006 أشخاص، فيما أعلنت
الوكالة الوطنية
للتخفيف من آثار
الكوارث
أن الكارثة التي ضربت
جزيرة
سومطرة خلال الأسبوعين الماضيين أسفرت أيضاً عن إصابة أكثر من 5400 شخص.
وتوقع المسؤولون ارتفاع الحصيلة، مع بقاء 217 شخصاً في عداد المفقودين، بينما اضطر نحو 1.2 مليون شخص إلى اللجوء لملاجئ مؤقتة بعدما دمّرت الأمطار والطين والأشجار المتساقطة مساحات واسعة. وقالت سري ليستاري (50 عاماً) التي تقيم في خيمة مع أطفالها الثلاثة في مقاطعة آتشيه تاميانغ: "معظم المنازل هنا قد دُمّر بالكامل"، فيما قال زوجها تارميجي (55 عاماً): "انظروا إلى منزلنا... كيف يمكننا إصلاحه؟".
وتحدث التقرير عن تزايد الإحباط بين المتضررين بسبب بطء الإغاثة، لكن الرئيس برابوو سوبيانتو قال السبت إن الوضع تحسن مع فتح طرق كانت معزولة، مؤكداً بعد زيارته لانغكات في مقاطعة شمال سومطرة أن "ظروف" مراكز الإجلاء "جيدة" وأن الخدمات والإمدادات الغذائية "كافية".
وعلى الطريق
الرئيسي
عبر آتشيه تاميانغ، رصد صحفيو
وكالة فرانس برس
طوابير شاحنات وسيارات خاصة توزع الطعام والمياه، فيما وصلت مساعدات بأكثر من 11.7 طن السبت بحراً وبراً وجواً، وبدأت السلطات بناء ملاجئ مؤقتة للنازحين.
وقدّرت كلفة
إعادة الإعمار
بنحو 51.82 تريليون روبية (3.1 مليار دولار)، فيما لم تستجب الحكومة حتى الآن لاقتراحات طلب المساعدة الدولية. وحذرت هيئة الأرصاد الإندونيسية من استمرار الأحوال الجوية السيئة، ولا سيما الأمطار الغزيرة على سومطرة.
