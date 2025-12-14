تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
|
|
عربي-دولي

خلال احتفال يهودي.. إطلاق نار في أستراليا وسقوط قتلى (فيديو)

Lebanon 24
14-12-2025 | 03:45
Doc-P-1454946-639013061022387995.png
Doc-P-1454946-639013061022387995.png photos 0
أفادت الشرطة الأسترالية، الأحد، بأنها تعاملت مع حادث أمني خطير عند شاطئ بوندي في مدينة سيدني، داعية المواطنين إلى تجنّب المنطقة فورًا.

وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن تقارير أولية تحدّثت عن إطلاق عدة أعيرة نارية على الشاطئ الشهير، ما أسفر عن سقوط إصابات، فيما قال شهود عيان إنهم سمعوا نحو 50 طلقة نارية وشاهدوا أشخاصًا ممددين على الأرض قرب منطقة كامبل باريد.

من جهتها، أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن الشاطئ كان يستضيف احتفالًا بعيد "حانوكا" اليهودي بمشاركة نحو 2000 شخص، موضحة أن إطلاق النار وقع أثناء إلقاء أحد كبار قادة الجالية اليهودية في أستراليا كلمة خلال المناسبة.

وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، تشير أنباء أولية إلى 5 قتلى و12 جريحًا جراء إطلاق النار خلال الاحتفال. وأعلن الإسعاف الأسترالي نقل 8 مصابين إلى المستشفى، فيما أكدت مصادر أمنية إلقاء القبض على شخصين على خلفية الحادث.

ونشرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تحذيرًا عبر منصة "إكس" دعت فيه الموجودين في محيط الواقعة إلى الاحتماء فورًا، بينما انتشرت مقاطع فيديو تُظهر حالة هلع وفرار جماعي من المكان على وقع إطلاق النار وصفارات الشرطة، من دون التحقق من صحتها بعد.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي: "نحن على دراية بوضع أمني لا يزال جاريًا في بوندي، ونحثّ السكان على متابعة التعليمات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز".
 
