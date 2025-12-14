خلال احتفال يهودي.. إطلاق نار في أستراليا وسقوط قتلى (فيديو)

أفادت الشرطة ، الأحد، بأنها تعاملت مع حادث أمني خطير عند شاطئ بوندي في مدينة سيدني، داعية المواطنين إلى تجنّب المنطقة فورًا.



وذكرت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" أن تقارير أولية تحدّثت عن إطلاق عدة أعيرة نارية على الشاطئ الشهير، ما أسفر عن سقوط إصابات، فيما قال شهود إنهم سمعوا نحو 50 طلقة نارية وشاهدوا أشخاصًا ممددين على الأرض قرب منطقة كامبل باريد.



من جهتها، أفادت " " بأن الشاطئ كان يستضيف احتفالًا بعيد "حانوكا" اليهودي بمشاركة نحو 2000 شخص، موضحة أن إطلاق النار وقع أثناء إلقاء أحد كبار قادة الجالية اليهودية في كلمة خلال المناسبة.



وبحسب القناة 14 ، تشير أنباء أولية إلى 5 قتلى و12 جريحًا جراء إطلاق النار خلال الاحتفال. وأعلن الإسعاف نقل 8 مصابين إلى المستشفى، فيما أكدت مصادر أمنية إلقاء القبض على شخصين على خلفية الحادث.



ونشرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تحذيرًا عبر منصة "إكس" دعت فيه الموجودين في محيط الواقعة إلى الاحتماء فورًا، بينما انتشرت مقاطع فيديو تُظهر حالة هلع وفرار جماعي من المكان على وقع إطلاق النار وصفارات الشرطة، من دون التحقق من صحتها بعد.



وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي: "نحن على دراية بوضع أمني لا يزال جاريًا في بوندي، ونحثّ السكان على متابعة التعليمات الصادرة عن شرطة نيو ساوث ويلز".

فيديو متداول يظهر إطلاق النار خلال احتفال بمناسبة عيد الحانوكا اليهودي في #أستراليا pic.twitter.com/e152ywyGQ5 — 24 (@Lebanon24) December 14, 2025