تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"العشاء الأخير".. خطأ فادح أطاح بـ"الرجل الثاني" في حماس

Lebanon 24
14-12-2025 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1454956-639013079079887249.png
Doc-P-1454956-639013079079887249.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دوائر أمنية في تل أبيب تفاصيل اغتيال القيادي في حركة حماس رائد سعد، معتبرة أنه ارتكب "خطأ فادحاً" أتاح لسلاح الجو استهدافه في عملية تُعرف إسرائيلياً بـ"العشاء الأخير".

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن سعد، الرجل الثاني في الحركة، خرج "لأسباب غير معلومة" بسيارة باتجاه شاطئ غزة من دون غطاء أمني، فرصدته دوائر المراقبة الإسرائيلية واغتالته فوراً.

من جهتها، أفادت "يديعوت أحرونوت" بأن إسرائيل لم تُبلغ الإدارة الأميركية بالعملية إلا بعد 20 دقيقة من تنفيذها، مرجعة التأخير إلى أن الاغتيال "يخالف القواعد المتفق عليها" بين تل أبيب وواشنطن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. واعتبرت الصحيفة أن إسرائيل خاطرت بإثارة غضب الولايات المتحدة عند تنفيذ العملية.

وأضافت أن استهداف سعد في ميدان النابلسي غرب مدينة غزة عُدّ حدثاً غير مألوف، بعدما سنحت "فرصة ذهبية" أوصت دوائر أمنية بارزة بضرورة انتهازها.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مسؤولين في تل أبيب، اندلعت قبيل التنفيذ بدقائق خلافات داخل الأوساط الأمنية بين مؤيد ومعارض: فريق دعا إلى إرجاء العملية حتى عودة جثمان آخر رهينة إسرائيلي، فيما رأى آخر ضرورة تنفيذها رداً على ما وصفه بـ"مماطلة حماس" في إعادته، وهو الخيار الذي نال استحسان المستوى الأمني.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن إسرائيل تُجري حالياً اتصالات حثيثة مع الإدارة الأميركية لإقناع الوسطاء بالضغط على حماس لإعادة رفات آخر رهينة إسرائيلي في القطاع. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: احتمال ردّ حوثي على اغتيال الرجل الثاني في "حزب الله" أمس
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: هدف الهجوم في غزة رائد سعد يعتبر الرجل الثاني في حماس
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اغتيال "الرجل الثاني" في حماس.. من بقي من قيادات الحركة؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اغتيال "الرجل الثاني" في حماس.. إسرائيل تهدّد هذه الشخصية الفلسطينية
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:50:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

يديعوت أحرونوت

الإسرائيلية

الإسرائيلي

إسرائيل

من جهته

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2025-12-14
Lebanon24
07:39 | 2025-12-14
Lebanon24
07:08 | 2025-12-14
Lebanon24
07:00 | 2025-12-14
Lebanon24
06:55 | 2025-12-14
Lebanon24
06:53 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24