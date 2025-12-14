تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
انخفاض معدل المواليد في إيران إلى أقل من مليون
Lebanon 24
14-12-2025
|
04:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال صالح
قاسمي
، أمين
مركز الدراسات الاستراتيجية
للسكان في
إيران
، إن عدد المواليد في البلاد انخفض للمرة الأولى منذ 65 عاماً إلى أقل من مليون، مسجلاً نحو 980 ألف مولود.
وأوضح قاسمي، خلال ملتقى "إيران الشابة" بجامعة
بابل
للعلوم الطبية، أن معدل نمو السكان تراجع في عام 2025 (1403 بالتقويم الإيراني) بشكل حاد من 4% إلى 0.5%، محذّراً من أن التوقعات تشير إلى وصوله إلى 0% بحلول عام 2036، قبل أن يتحول إلى معدل سلبي لاحقاً.
وأشار إلى أن معدل الخصوبة الكلي انهار من 6.5 طفل لكل امرأة إلى 1.5 طفل، وهو أقل بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1، ما يعني استمرار التراجع السكاني.
وبحسب قاسمي، تصدرت محافظتا غيلان ومازندران الشماليتان قائمة الأقل خصوبة، إذ سجّلت غيلان نحو 0.9 طفل لكل امرأة، فيما سجلت مازندران قرابة طفل واحد.
ولفت إلى أن نسبة الشيخوخة في إيران تجاوزت 14%، وارتفعت في المحافظات الشمالية إلى أكثر من 17%، معتبراً أن تصحيح المسار الديمغرافي "مسؤولية جماعية ووطنية"، داعياً إلى دعم الأسر وتشجيع الإنجاب وتصحيح النظرة المجتمعية تجاهه بما يفضي إلى نموذج إنجاب "ذكي ومتمحور حول الأسرة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد إنخفاض معدل الولادة... وزيرة تُركيّة تُطلق تحذيراً
Lebanon 24
بعد إنخفاض معدل الولادة... وزيرة تُركيّة تُطلق تحذيراً
14/12/2025 15:50:23
14/12/2025 15:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيسيف: معدل سوء التغذية الحاد يرتفع في دارفور وكردفان بالسودان و1.4 مليون طفل يعيشون في مناطق تعاني من المجاعة أو معرضة لخطرها
Lebanon 24
اليونيسيف: معدل سوء التغذية الحاد يرتفع في دارفور وكردفان بالسودان و1.4 مليون طفل يعيشون في مناطق تعاني من المجاعة أو معرضة لخطرها
14/12/2025 15:50:23
14/12/2025 15:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مسؤول: معدل تعافي حزب الله يفوق معدل إحباط إسرائيل له
Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مسؤول: معدل تعافي حزب الله يفوق معدل إحباط إسرائيل له
14/12/2025 15:50:23
14/12/2025 15:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقل من 10 دقائق.. بيع ساعة نادرة بـ17.6 مليون دولار
Lebanon 24
في أقل من 10 دقائق.. بيع ساعة نادرة بـ17.6 مليون دولار
14/12/2025 15:50:23
14/12/2025 15:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
مركز الدراسات الاستراتيجية
مركز الدراسات
الإيراني
الشمالي
الشمال
قاسمي
الترا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لجان المساعدين القضائيين تمدد اعتكافها 3 أيام وتلوّح بتصعيد شامل
Lebanon 24
لجان المساعدين القضائيين تمدد اعتكافها 3 أيام وتلوّح بتصعيد شامل
08:31 | 2025-12-14
14/12/2025 08:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يعلّق على هجوم سيدني.. هذا ما قاله
Lebanon 24
نتنياهو يعلّق على هجوم سيدني.. هذا ما قاله
07:39 | 2025-12-14
14/12/2025 07:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: تضرر مئات الآلاف من الأوكرانيين نتيجة انقطاع الكهرباء
Lebanon 24
زيلينسكي: تضرر مئات الآلاف من الأوكرانيين نتيجة انقطاع الكهرباء
07:08 | 2025-12-14
14/12/2025 07:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عصر "الحروب الكبرى" يقترب… والجيش الأميركي يتهيأ لمعركة طويلة
Lebanon 24
عصر "الحروب الكبرى" يقترب… والجيش الأميركي يتهيأ لمعركة طويلة
07:00 | 2025-12-14
14/12/2025 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استراليا... هجوم مسلح خلال احتفالات الحانوكا اليهودي يسقط قتلى وعشرات الجرحى
Lebanon 24
استراليا... هجوم مسلح خلال احتفالات الحانوكا اليهودي يسقط قتلى وعشرات الجرحى
06:55 | 2025-12-14
14/12/2025 06:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
12:44 | 2025-12-13
13/12/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:31 | 2025-12-14
لجان المساعدين القضائيين تمدد اعتكافها 3 أيام وتلوّح بتصعيد شامل
07:39 | 2025-12-14
نتنياهو يعلّق على هجوم سيدني.. هذا ما قاله
07:08 | 2025-12-14
زيلينسكي: تضرر مئات الآلاف من الأوكرانيين نتيجة انقطاع الكهرباء
07:00 | 2025-12-14
عصر "الحروب الكبرى" يقترب… والجيش الأميركي يتهيأ لمعركة طويلة
06:55 | 2025-12-14
استراليا... هجوم مسلح خلال احتفالات الحانوكا اليهودي يسقط قتلى وعشرات الجرحى
06:53 | 2025-12-14
بالصورة.. كشف هوية أحد منفذي هجوم إطلاق النار في سيدني
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 15:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 15:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 15:50:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24