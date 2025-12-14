انخفاض معدل المواليد في إيران إلى أقل من مليون

قال صالح ، أمين للسكان في ، إن عدد المواليد في البلاد انخفض للمرة الأولى منذ 65 عاماً إلى أقل من مليون، مسجلاً نحو 980 ألف مولود.



وأوضح قاسمي، خلال ملتقى "إيران الشابة" بجامعة للعلوم الطبية، أن معدل نمو السكان تراجع في عام 2025 (1403 بالتقويم الإيراني) بشكل حاد من 4% إلى 0.5%، محذّراً من أن التوقعات تشير إلى وصوله إلى 0% بحلول عام 2036، قبل أن يتحول إلى معدل سلبي لاحقاً.



وأشار إلى أن معدل الخصوبة الكلي انهار من 6.5 طفل لكل امرأة إلى 1.5 طفل، وهو أقل بكثير من معدل الإحلال السكاني البالغ 2.1، ما يعني استمرار التراجع السكاني.



وبحسب قاسمي، تصدرت محافظتا غيلان ومازندران الشماليتان قائمة الأقل خصوبة، إذ سجّلت غيلان نحو 0.9 طفل لكل امرأة، فيما سجلت مازندران قرابة طفل واحد.



ولفت إلى أن نسبة الشيخوخة في إيران تجاوزت 14%، وارتفعت في المحافظات الشمالية إلى أكثر من 17%، معتبراً أن تصحيح المسار الديمغرافي "مسؤولية جماعية ووطنية"، داعياً إلى دعم الأسر وتشجيع الإنجاب وتصحيح النظرة المجتمعية تجاهه بما يفضي إلى نموذج إنجاب "ذكي ومتمحور حول الأسرة".

