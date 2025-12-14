في طهران.. اجتماع حول أفغانستان بلا كابل

تستضيف اليوم الأحد اجتماعاً لممثلي دول جوار أفغانستان برعاية ، بهدف تنسيق السياسات وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن أفغانستان وخفض التوترات في المنطقة.



وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن الاجتماع يشارك فيه ممثلون من والصين وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان وتركمانستان، ويهدف إلى تطوير الحوار حول أفغانستان وتبادل الرأي حول تطوراتها. وأضاف: "لدينا نحو 2000 كيلومتر من الحدود المشتركة مع أفغانستان وباكستان، وأي توتر بين هذين البلدين يؤثر علينا أيضا".



وأوضح بقائي أنه تمت دعوة أفغانستان للمشاركة، مشيراً إلى أن عدم حضورها جاء "نتيجة قرارها الخاص" مع التأكيد على احترام هذا القرار.



، قال عباس عراقجي خلال الاجتماع إن غياب ممثل أفغانستان "لا يؤثر على العلاقات الثنائية"، مؤكداً أن تدعم "الاندماج السياسي والاقتصادي لأفغانستان في المنطقة"، وأن "استقرار أفغانستان مرهون بالتعاون الجماعي لدول المنطقة". وشدد على أن استقرار أفغانستان "ليس ضرورة إنسانية فحسب، بل هو استراتيجي للمنطقة"، مضيفاً أن أمنها وتنميتها يضمنان "المصالح المشتركة" لدول الجوار.



وأشار عراقجي إلى خبرات لدى إيران في النقل والتجارة والخدمات القنصلية والطاقة، معتبراً أن التقارب والتنسيق قد يفضيان إلى "إطار مستدام للتعاون الإقليمي حول أفغانستان"، وأن هذا التعاون سيكون مفيداً "للمنطقة بأسرها"، مؤكداً أن الدول المشاركة تتحمل "مسؤولية أخلاقية وإنسانية وإقليمية" لمساعدة الشعب الأفغاني.



وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت سابقاً استعدادها للتوسط بين أفغانستان وباكستان لخفض التوترات بينهما. (روسيا اليوم)

