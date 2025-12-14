تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في طهران.. اجتماع حول أفغانستان بلا كابل

Lebanon 24
14-12-2025 | 04:44
تستضيف طهران اليوم الأحد اجتماعاً لممثلي دول جوار أفغانستان برعاية وزارة الخارجية الإيرانية، بهدف تنسيق السياسات وتعزيز التعاون الإقليمي بشأن أفغانستان وخفض التوترات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الاجتماع يشارك فيه ممثلون من روسيا والصين وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان وتركمانستان، ويهدف إلى تطوير الحوار حول أفغانستان وتبادل الرأي حول تطوراتها. وأضاف: "لدينا نحو 2000 كيلومتر من الحدود المشتركة مع أفغانستان وباكستان، وأي توتر بين هذين البلدين يؤثر علينا أيضا".

وأوضح بقائي أنه تمت دعوة أفغانستان للمشاركة، مشيراً إلى أن عدم حضورها جاء "نتيجة قرارها الخاص" مع التأكيد على احترام هذا القرار.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال الاجتماع إن غياب ممثل أفغانستان "لا يؤثر على العلاقات الثنائية"، مؤكداً أن إيران تدعم "الاندماج السياسي والاقتصادي لأفغانستان في المنطقة"، وأن "استقرار أفغانستان مرهون بالتعاون الجماعي لدول المنطقة". وشدد على أن استقرار أفغانستان "ليس ضرورة إنسانية فحسب، بل هو التزام استراتيجي للمنطقة"، مضيفاً أن أمنها وتنميتها يضمنان "المصالح المشتركة" لدول الجوار.

وأشار عراقجي إلى خبرات لدى إيران في النقل والتجارة والخدمات القنصلية والطاقة، معتبراً أن التقارب والتنسيق قد يفضيان إلى "إطار مستدام للتعاون الإقليمي حول أفغانستان"، وأن هذا التعاون سيكون مفيداً "للمنطقة بأسرها"، مؤكداً أن الدول المشاركة تتحمل "مسؤولية أخلاقية وإنسانية وإقليمية" لمساعدة الشعب الأفغاني.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت سابقاً استعدادها للتوسط بين أفغانستان وباكستان لخفض التوترات بينهما. (روسيا اليوم)
