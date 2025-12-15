الشرطة الأميركية ستفرج عن مشتبه به في إطلاق النار بجامعة براون

أعلن مسؤولون أميركيون في بروفيدنس بولاية رود أيلاند الأميركية إنهم سيطلقون سراح شخص مثير للاهتمام احتجز في أعقاب حادث إطلاق نار في جامعة أدى إلى مقتل طالبين وإصابة 9 آخرين.

وأفصح عمدة بروفيدنس، سمايلي، ومسؤولون آخرون عن هذا الأمر في مؤتمر صحافي عقد على عجل مساء الأحد، بعد أكثر من 12 ساعة من احتجازهم لشخص على صلة بالهجوم.

وكان شخص مثير للاهتمام قد احتجز بعد حادث إطلاق نار خلال الامتحانات النهائية في جامعة براون أودى بحياة طالبين، وأصاب 9 آخرين، على الرغم من أن الأسئلة الرئيسية لاتزال دون إجابة بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الهجوم.