تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

قرار يشعل زوبعة في ليبيا.. لهذه الاسباب تم منع تصوير الأنشطة النسائية

Lebanon 24
15-12-2025 | 03:05
A-
A+
Doc-P-1455322-639013899749207060.webp
Doc-P-1455322-639013899749207060.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار قرار جهاز حماية الآداب العامة شرق ليبيا، بمنع صانعات المحتوى وأصحاب المحلات التجارية، من تصوير أو تسويق أي أنشطة نسائية، موجة جدل واسعة في البلاد.

ففيما رأى عدد من الليبيين أنه إجراء يهدف إلى احترام العادات والتقاليد، اعتبر آخرون أنها محاولة جديدة للتضييق على المرأة ومصادرة حرياتها.
ودعا جهاز حماية الآداب العامة في بنغازي، جميع أصحاب الأنشطة التجارية، وخاصة محالّ بيع مستحضرات التجميل والملابس النسائية، وصالونات التزيين والرياضة النسائية ومنتجعات التجميل، بما في ذلك الحمامات البخارية وتنظيف البشرة والمساج، إلى ضرورة الامتناع عن تصوير أو نشر أي مواد دعائية للأنشطة وللمنتجات أو المحال التجارية، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق.

"الحفاظ على الذوق العام"
كما أوضح في بيان مساء أمس الأحد أن هذا الإجراء يهدف إلى "الحفاظ على الذوق العام وضبط ما ينشر من محتوى مرئي قد يسيء للعادات والتقاليد".

في حين قوبل هذا القرار بنقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حذّرت الناشطة الحقوقية عبير أمنينه، من تقييد أو منع الأنشطة النسائية دون إطار قانوني واضح، معتبرة أن القرار يتسم بالغموض ويفتح الباب أمام تفسيرات قد تمسّ مجالات عمل النساء في الدعاية والتصوير والتجميل.

تضييق على الحريات
كما أكدت على ضرورة أن ينتقل النقاش من دائرة المنع الأمني إلى فضاء التنظيم القانوني لعمل شركات الإعلان والدعاية للجنسين على حد سواء، مشيرة إلى أهمية طرح تساؤلات جوهرية حول الوضعين الضريبي والقانوني لهذه الأنشطة، بدلاً من التركيز على إجراءات قد تفهم على أنها تضييق على الحريات.
لكن الناشط بلعيد بلعيد، دعم بشدة القرار، معتبراً أن تسخير المرأة للدعاية إهانة للنساء وللمجتمع وتجاوزاً للقيم، مؤكداً أن المرأة "جوهرة وليست سلعة تباع".

في حين رأى الناشط عبير العربي، أن ما تضمنه قرار جهاز الآداب من "مصطلحات فضفاضة كالآداب العامة والعادات والتقاليد وخدش الحياء العام، تستخدم من قبل الأجهزة الأمنية كذريعة لمصادرة الحريات العامة والفردية". واعتبر أن فيه "تعسفاً وتضييقاً على حياة الأفراد وخاصة النساء، وعلى الأنشطة التجارية من قبل جهاز منحت له صلاحيات واسعة ليمارس وصايته الأخلاقية على المجتمع".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مقتل خنساء المجاهد… جدل حول قرار يخص الأنشطة النسائية
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار صادم في الملاكمة النسائية... بطلة عالمية تنسحب إحتجاجًا!
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية تفتح أبوابها أمام الرياضيات وتحقق تقدمًا ملحوظًا في كرة القدم النسائية
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع العنف ضد الصحفيات يعرض المشاركة النسائية في الإعلام للخطر
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

مواقع التواصل الاجتماعي

الأجهزة الأمنية

النساء في

الليبيين

الرياض

الليبي

النقاش

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:45 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15
Lebanon24
08:55 | 2025-12-15
Lebanon24
08:48 | 2025-12-15
Lebanon24
08:45 | 2025-12-15
Lebanon24
08:36 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24