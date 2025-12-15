تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وزارة الدفاع الكمبودية: طائرات تايلاندية بدون طيار استخدمت غازاً ساماً

Lebanon 24
15-12-2025 | 11:34
اتهمت وزارة الدفاع الكمبودية الجيش التايلاندي، اليوم الاثنين، برش غاز سام باستخدام طائرات بدون طيار فوق مناطق سكنية في كمبوديا.

وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها في منصة "تلغرام": استخدمت القوات التايلاندية طائرات بدون طيار لرش كمية كبيرة من الغاز السام في منطقة قريتي سانغكوم ثمي وإيك باب، في مقاطعة بورسات".

وأضافت الوزارة أن الجيش التايلاندي استخدم الغاز السام صباح الاثنين أيضا في منطقة معبد تا كرابي.

وكانت وزارة الدفاع الكمبودية قد اتهمت تايلاند سابقا باستخدام غاز سام في المناطق السكنية بمقاطعة بانتي ميانتشيي الحدودية، ووصفت تصرفات الجانب التايلاندي بأنها انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. (روسيا اليوم)
وزارة الدفاع

روسيا اليوم

الكمبودية

تلغرام

روسيا

الغاز

ايلان

التاي

