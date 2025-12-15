وزارة الدفاع الكمبودية: طائرات تايلاندية بدون طيار استخدمت غازاً ساماً

اتهمت الجيش التايلاندي، اليوم الاثنين، برش غاز سام باستخدام طائرات بدون طيار فوق مناطق سكنية في كمبوديا.



وجاء في بيان الوزارة الذي نشر على صفحتها في منصة " ": استخدمت القوات التايلاندية طائرات بدون طيار لرش كمية كبيرة من السام في منطقة قريتي سانغكوم ثمي وإيك باب، في مقاطعة بورسات".



وأضافت الوزارة أن الجيش التايلاندي استخدم الغاز السام صباح الاثنين أيضا في منطقة معبد تا كرابي.



وكانت وزارة الدفاع الكمبودية قد اتهمت تايلاند سابقا باستخدام غاز سام في المناطق السكنية بمقاطعة بانتي ميانتشيي الحدودية، ووصفت تصرفات الجانب التايلاندي بأنها انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. (روسيا اليوم)

