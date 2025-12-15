بمليارات الدولارات.. دولة عربية تستقبل استثمارات عالمية!

وأشار بدوي، على هامش النسخة التاسعة من مؤتمر الأهرام للطاقة، إلى أن هذه الاستثمارات تهدف إلى التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الموارد، معبرة عن ثقة الشركاء الدوليين بمناخ الاستثمار المصري.وحدد الوزير الشركات الثلاث: الشركة "إيني" باستثمارات 8 مليارات دولار، " " باستثمارات 5 مليارات دولار، و"أركيوس" (المشتركة بين "بي بي" و"أدنوك") باستثمارات 3.7 مليار دولار.كما كشف عن برنامج طموح للاستكشاف يشمل حفر نحو 480 بئرا استكشافية باستثمارات إجمالية تبلغ حوالي 7.5 مليار دولار خلال خمس سنوات، منها 101 بئر مخطط حفرها خلال عام 2026.وأشار الوزير إلى التوسع في أعمال المسح السيزمي الأرضي لتغطية 100 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الغربية، والمسح البحري لتغطية 95 ألف كيلومتر مربع في شرق المتوسط باستخدام تكنولوجيا OBN.وشدد بدوي على نجاح قطاع البترول في الانتقال من مرحلة التراجع إلى مرحلة الاستقرار، مع العودة التدريجية لزيادة إنتاج لأول مرة منذ أربع سنوات، واستهداف زيادة إنتاج البترول الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال خمس سنوات.وأكد أن قطاع البترول والغاز شهد تحوّلًا إيجابيًا في 2025، مع عودة الإنتاج التدريجي وتأمين احتياجات الطاقة لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة. (روسيا اليوم)