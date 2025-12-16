"ضروري للغاية".. كوريا الجنوبية قد تمنع المراهقين من الوصول لمواقع التواصل!

قال مرشح لهيئة مراقبة الإعلام يوم الثلاثاء إنه سينظر في فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين، وفقاً لوسائل إعلام محلية. وذكرت وكالة "يونهاب" أن " تشول" المرشح لعضوية "لجنة الاتصالات الإعلامية " اعتبر أن الحظر "ضروري للغاية"، وذلك خلال جلسة استماع برلمانية للتصديق على تعيينه، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي فرض قيود عمرية على منصات التواصل الاجتماعي.



وأضاف "كيم" "تُعد حماية الشباب إحدى الأساسية ضمن مسؤولياتي الرئيسية، وأنا على استعداد لمتابعة هذه المهمة بالتزام قوي". وأشار إلى أنه "مع تزايد استخدام تقنيات المتطورة في عمليات القرصنة والإرهاب الإلكتروني، فإن عدد الضحايا في قطاع الإعلام والاتصالات يتزايد بسرعة"، موضحاً خططه لتعزيز أنظمة حل النزاعات وتدعيم دور الجهة التنظيمية في حماية المستخدمين.



وتابع "في الوقت نفسه، تتزايد الانتقادات بأن دورنا في حماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد تراجع". وقال أيضاً إنه سيعمل على تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في صناعة البث والإعلام لدفع الابتكار وزيادة القدرة التنافسية العالمية.



وفي سياق متصل، أُشير إلى أن أصبحت أول دولة في 10 كانون الأول تطبق حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً. (الاناضول)

Advertisement