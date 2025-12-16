تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"ضروري للغاية".. كوريا الجنوبية قد تمنع المراهقين من الوصول لمواقع التواصل!

Lebanon 24
16-12-2025 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1455933-639014843500709138.png
Doc-P-1455933-639014843500709138.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مرشح كوريا الجنوبية لهيئة مراقبة الإعلام يوم الثلاثاء إنه سينظر في فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين، وفقاً لوسائل إعلام محلية. وذكرت وكالة "يونهاب" أن "كيم جونغ تشول" المرشح لعضوية "لجنة الاتصالات الإعلامية الكورية" اعتبر أن الحظر "ضروري للغاية"، وذلك خلال جلسة استماع برلمانية للتصديق على تعيينه، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي فرض قيود عمرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف "كيم" "تُعد حماية الشباب إحدى القضايا الأساسية ضمن مسؤولياتي الرئيسية، وأنا على استعداد لمتابعة هذه المهمة بالتزام قوي". وأشار إلى أنه "مع تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في عمليات القرصنة والإرهاب الإلكتروني، فإن عدد الضحايا في قطاع الإعلام والاتصالات يتزايد بسرعة"، موضحاً خططه لتعزيز أنظمة حل النزاعات وتدعيم دور الجهة التنظيمية في حماية المستخدمين.

وتابع "في الوقت نفسه، تتزايد الانتقادات بأن دورنا في حماية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي قد تراجع". وقال أيضاً إنه سيعمل على تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في صناعة البث والإعلام لدفع الابتكار وزيادة القدرة التنافسية العالمية.

وفي سياق متصل، أُشير إلى أن أستراليا أصبحت أول دولة في 10 كانون الأول تطبق حظراً على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً. (الاناضول)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوريا الجنوبية: ترامب قد يلتقي زعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول للمصابين في مخيم العين بنابلس
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: اجتماع "رائع" مع شي كنت مشغولاً للغاية للقاء زعيم كوريا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24
انهيار موقع بناء مكتبة يوقع 4 قتلى في كوريا الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:32:51 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الذكاء الاصطناعي

كوريا الجنوبية

كيم جونغ

أستراليا

برلماني

الكورية

القضايا

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2025-12-16
Lebanon24
07:26 | 2025-12-16
Lebanon24
07:10 | 2025-12-16
Lebanon24
07:05 | 2025-12-16
Lebanon24
07:04 | 2025-12-16
Lebanon24
07:00 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24