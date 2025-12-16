تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
وزير خارجية العراق: نحن الأكثر تأثراً بالتوتر الإقليمي
Lebanon 24
16-12-2025
|
07:05
صرح وزير خارجية
العراق
،
فؤاد
حسين، أن "التهديدات
الإسرائيلية
في العراق لا تزال قائمة".
وأوضح أن العراق يتواصل مع
سوريا
بشكل مستمر، نظراً للجوار المشترك والتجربة مع الإرهاب.
وأكد وزير خارجية العراق عدم التدخل في الشأن السوري، مشيراً إلى أن العلاقة مع
دمشق
واضحة.
وأضاف: "نحن أكثر دول المنطقة تأثراً بالتوتر الإقليمي".
وقال
وزير الخارجية
العراقي
إن الحوارات داخل المكونات لم تصل بعد إلى تفاهمات نهائية لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث.
وحول رفض
واشنطن
مشاركة الفصائل المسلحة في تشكيل الحكومة
العراقية
، قال فؤاد حسين إن الفصائل العراقية باتت ممثلة في
البرلمان
وهي تلعب حاليا دورا مهما فيه.. وواشنطن ترفض مشاركة الفصائل بالحكومة والنقاش بملف الفصائل يخص الكيانات العراقية فقط.
وأوضح أن "واشنطن لا تفرض شروطاً مباشرة على تشكيل الحكومة العراقية". (الحدث)
