وزير خارجية العراق: نحن الأكثر تأثراً بالتوتر الإقليمي

صرح وزير خارجية ، حسين، أن "التهديدات في العراق لا تزال قائمة".



وأوضح أن العراق يتواصل مع بشكل مستمر، نظراً للجوار المشترك والتجربة مع الإرهاب.



وأكد وزير خارجية العراق عدم التدخل في الشأن السوري، مشيراً إلى أن العلاقة مع واضحة.



وأضاف: "نحن أكثر دول المنطقة تأثراً بالتوتر الإقليمي".



وقال إن الحوارات داخل المكونات لم تصل بعد إلى تفاهمات نهائية لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث.



وحول رفض مشاركة الفصائل المسلحة في تشكيل الحكومة ، قال فؤاد حسين إن الفصائل العراقية باتت ممثلة في وهي تلعب حاليا دورا مهما فيه.. وواشنطن ترفض مشاركة الفصائل بالحكومة والنقاش بملف الفصائل يخص الكيانات العراقية فقط.



وأوضح أن "واشنطن لا تفرض شروطاً مباشرة على تشكيل الحكومة العراقية". (الحدث)





