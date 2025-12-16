تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون

Lebanon 24
16-12-2025 | 07:26
أعلنت السلطات أن فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في بوليفيا أسفرت عن مقتل "20 شخصاً على الأقل". وقال نائب وزير الدفاع المدني "ألفريدو تروتشي" للصحافيين الأحد إن فيضانات شديدة ضربت مدينة "سانتا كروز" بعد أن فاض نهر "بيراي" عن ضفافه.

وأضاف "تروتشي" أن عدداً من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، مشيراً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة "على مدار الساعة".

بدوره، أعلن الرئيس "رودريغو باز" إنشاء "غرفة أزمات" و"غرفة عمليات" في القصر الحكومي بالعاصمة الإدارية "لاباز" لمتابعة التطورات في المناطق المتضررة عن كثب، لافتاً إلى أن الجهود جارية لإعلان "حالة الطوارئ الوطنية" في المناطق المنكوبة.

وحذر "باز" من استمرار آثار أنماط المناخ "إل نينيو" و"لا نينا"، مشيراً إلى أن البلاد قد تواجه أمطاراً غزيرة خلال "الأشهر الثلاثة إلى الخمسة المقبلة" تليها فترات من الجفاف.
