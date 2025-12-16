أمطار غزيرة تجتاح بوليفيا.. 20 قتيلاً ومفقودون

أعلنت السلطات أن فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أسفرت عن مقتل "20 شخصاً على الأقل". وقال المدني "ألفريدو تروتشي" للصحافيين الأحد إن فيضانات شديدة ضربت مدينة " " بعد أن فاض نهر "بيراي" عن ضفافه.



وأضاف "تروتشي" أن عدداً من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، مشيراً إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة "على مدار الساعة".



بدوره، أعلن الرئيس " باز" إنشاء "غرفة أزمات" و"غرفة عمليات" في الحكومي بالعاصمة الإدارية "لاباز" لمتابعة التطورات في عن كثب، لافتاً إلى أن الجهود جارية لإعلان "حالة " في المناطق المنكوبة.



وحذر "باز" من استمرار آثار أنماط المناخ "إل نينيو" و"لا نينا"، مشيراً إلى أن البلاد قد تواجه أمطاراً غزيرة خلال "الأشهر الثلاثة إلى الخمسة المقبلة" تليها فترات من الجفاف.

Advertisement