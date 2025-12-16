تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
توقيع مذكرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والهند
Lebanon 24
16-12-2025
|
08:22
وقعت غرفة تجارة
الأردن
واتحاد غرف التجارة والصناعة
الهندي
اليوم في العاصمة
عمان
مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
كما تهدف الوثيقة لفتح
آفاق
جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
ووقع المذكرة على هامش منتدى الأعمال الهندي
الأردني
، عن غرفة تجارة الأردن رئيسها
العين
خليل الحاج توفيق، وعن اتحاد غرف التجارة والصناعة
الهندية
رئيسه أنانت غوينكا.
وتهدف المذكرة إلى دعم وتنمية التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتسهيل التواصل بين رجال الأعمال، وتشجيع تنظيم البعثات والوفود التجارية، والمشاركة في المعارض والفعاليات الاقتصادية، إلى جانب تبادل المعلومات ذات العلاقة بفرص الاستثمار والتجارة في كلا البلدين.
كما تنص المذكرة على التعاون في مجالات تقديم الاستشارات التجارية والتسويقية، وتحديد القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة المشتركة، بما يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية. (روسيا اليوم)
