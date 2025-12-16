وزير الدفاع الألماني: مشروعات التسليح تصل وحدات الجيش بوتيرة متزايدة

صرح الألماني بوريس بيستوريوس، يوم الثلاثاء، بأن عملية توريد أنظمة تسليح جديدة للجيش الألماني تتسارع بوتيرة متزايدة.



وأضاف الوزير المنتمي إلى الحزب ، أن لجنة الموازنة في ستنظر يوم الأربعاء في مقترحات لمشاريع تسليح بقيمة 50 مليار .



ومن بين البنود المعروضة على النواب، يوم الأربعاء، نفقات بقيمة 22 مليار يورو لمعدات الحماية الشخصية والملابس، ونحو 4 مليارات يورو لتوسيع نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3"، ونحو ملياري يورو لنظام الدفاع الجوي باتريوت، بالإضافة إلى نفقات بقيمة تزيد عن 4 مليارات يورو لشراء دفعة إضافية (الدفعة الثانية) من مركبات المشاة القتالية بوما.



وقال بيستوريوس: "حجم الأموال وسرعة إجراءات الشراء الحالية تثبت أن المشكلة لا تكمن في استقرار التخطيط بالنسبة لشركات الصناعات العسكرية".



وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم إطلاق 225 مشروعا كبيرا، بلغ حجمها الإجمالي أكثر من 138 مليار يورو، مشيرا إلى أن العديد من أنظمة التسليح هذه بدأت تصل الآن إلى الوحدات العسكرية. (روسيا اليوم)

