عربي-دولي
أردوغان: عودة السوريين إلى بلادهم ستتم عندما يتحقق الاستقرار في سوريا
Lebanon 24
16-12-2025
|
10:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
، إلى أن "عودة السوريين طوعيًا إلى بلادهم، ستتم عندما يتحقيق الاستقرار في
سوريا
، وهذا الأمر قد يستغرق وقتًا".
وقال
أردوغان
خلال كلمة تلفزيونية أمام سفراء دول أجنبية في العاصمة
أنقرة
: "580 ألف سوري عادوا إلى بلادهم، منذ سقوط
نظام بشار الأسد
". (سبوتنيك)
