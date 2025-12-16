تحذير عاجل.. أطفال غزة معرضون لخطر التجمد

حذرت من أن تواصل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى ، على الرغم من الظروف الشتوية القاسية، مما يسلط الضوء على الخطر المتزايد لتجمد الأطفال حديثي الولادة بسبب البرد.



جاء التحذير من ، نائب المتحدث باسم ، خلال مؤتمره الصحفي اليومي يوم الاثنين.



وأوضح حق أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون على إيصال المساعدات إلى "أكثر العائلات ضعفاً" في غزة.



وقال إن موظفي (أوتشا) يحذرون من أن "الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة، نظراً للعقبات المستمرة التي يواجهونها".



وأضاف حق: "تؤدي العواصف المطرية وانخفاض درجات الحرارة أيضاً إلى تفاقم الوضع في جميع أنحاء قطاع لاس ".



وأشار أيضاً إلى زيادة خطر انخفاض حرارة الجسم بين حديثي الولادة، وأكد أنه يتم توزيع مجموعات إسعافات أولية خاصة للحماية من التجمد.



