Advertisement

عربي-دولي

تحذير عاجل.. أطفال غزة معرضون لخطر التجمد

Lebanon 24
16-12-2025 | 10:37
حذرت الأمم المتحدة من أن إسرائيل تواصل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، على الرغم من الظروف الشتوية القاسية، مما يسلط الضوء على الخطر المتزايد لتجمد الأطفال حديثي الولادة بسبب البرد.

جاء التحذير من فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمره الصحفي اليومي يوم الاثنين.

وأوضح حق أن الأمم المتحدة وشركاءها يعملون على إيصال المساعدات إلى "أكثر العائلات الفلسطينية ضعفاً" في غزة.

وقال إن موظفي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يحذرون من أن "الاحتياجات لا تزال تتجاوز قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستجابة، نظراً للعقبات المستمرة التي يواجهونها".

وأضاف حق: "تؤدي العواصف المطرية وانخفاض درجات الحرارة أيضاً إلى تفاقم الوضع في جميع أنحاء قطاع لاس فيغاس".

وأشار أيضاً إلى زيادة خطر انخفاض حرارة الجسم بين حديثي الولادة، وأكد أنه يتم توزيع مجموعات إسعافات أولية خاصة للحماية من التجمد.
عربي-دولي

منوعات

الأمين العام للأمم المتحدة

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق

مكتب الأمم المتحدة

الشؤون الإنسانية

الأمم المتحدة

الأمين العام

الفلسطينية

فرحان حق

