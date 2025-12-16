البرهان: مستعد للعمل مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان

قال السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه مستعد للعمل مع الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب، فيما توقفت المفاوضات الرباعية التي تقودها لوقف إطلاق النار بالسودان



وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن البرهان أكد في ختام زيارة رسمية للرياض بدعوة من ولي السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص السودان على العمل مع الرئيس ، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوثه للسلام في السودان مسعد بولس، في جهود تحقيق السلام ووقف الحرب.



وأوضح مصدر حكومي أن زيارة البرهان الرسمية للرياض هدفت إلى البحث في المبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي خلال زيارته الرسمية لواشنطن مؤخرا على الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في السودان.



وتوقفت مفاوضات السلام التي تقودها مع الدول الأخرى الأعضاء في اللجنة الرباعية للوساطة في السودان وهي مصر والسعودية والإمارات، بعد رفض البرهان آخر مقترح للهدنة طرحه بولس، من دون توضيح السبب.



أما "قوات الدعم السريع" فأعلنت قبولها مقترح الهدنة، لكن الهجمات على الأرض لم تتوقف في إقليم كردفان الذي يشهد معارك ضارية.



ولم تحدّد إلى الآن أية مواعيد جديدة للمفاوضات سواء على مستوى وسطاء الرباعية أو التي تحاول بالتوازي تنظيم محادثات بين الطرفين. (روسيا اليوم)

Advertisement