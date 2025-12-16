تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

البرهان: مستعد للعمل مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان

Lebanon 24
16-12-2025 | 11:50
قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، إنه مستعد للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، فيما توقفت المفاوضات الرباعية التي تقودها واشنطن لوقف إطلاق النار بالسودان

وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن البرهان أكد في ختام زيارة رسمية للرياض بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حرص السودان على العمل مع الرئيس ترامب، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوثه للسلام في السودان مسعد بولس، في جهود تحقيق السلام ووقف الحرب.

وأوضح مصدر حكومي سوداني أن زيارة البرهان الرسمية للرياض هدفت إلى البحث في المبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي خلال زيارته الرسمية لواشنطن مؤخرا على الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في السودان.

وتوقفت مفاوضات السلام التي تقودها الولايات المتحدة مع الدول الأخرى الأعضاء في اللجنة الرباعية للوساطة في السودان وهي مصر والسعودية والإمارات، بعد رفض البرهان آخر مقترح للهدنة طرحه بولس، من دون توضيح السبب.

أما "قوات الدعم السريع" فأعلنت قبولها مقترح الهدنة، لكن الهجمات على الأرض لم تتوقف في إقليم كردفان الذي يشهد معارك ضارية.

ولم تحدّد إلى الآن أية مواعيد جديدة للمفاوضات سواء على مستوى وسطاء الرباعية أو الأمم المتحدة التي تحاول بالتوازي تنظيم محادثات بين الطرفين. (روسيا اليوم)
