عربي-دولي
بعد هجوم سيدني… نتانياهو يطالب بحماية المجتمعات اليهودية
Lebanon 24
16-12-2025
|
14:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
دعا رئيس وزراء العدو
الإسرائيلي بنيامين نتانياهو
الدول الغربية إلى تكثيف جهودها لمواجهة معاداة السامية وتعزيز حماية المجتمعات
اليهودية
، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار الجماعي التي أسفرت عن مقتل 15 شخصًا خلال فعالية
يهودية
في مدينة سيدني،
يوم الأحد
الماضي.
وفي خطاب متلفز مساء اليوم، قال
نتانياهو
: "أطالب الحكومات الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة معاداة السامية وتوفير الأمن والحماية التي تحتاجها المجتمعات اليهودية في مختلف أنحاء العالم. ومن الأجدر بها الاستجابة لتحذيراتنا"، مشددًا على ضرورة "التحرك الفوري".
Advertisement
