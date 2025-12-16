بعد هجوم سيدني… نتانياهو يطالب بحماية المجتمعات اليهودية

دعا رئيس وزراء العدو الدول الغربية إلى تكثيف جهودها لمواجهة معاداة السامية وتعزيز حماية المجتمعات ، وذلك في أعقاب حادثة إطلاق النار الجماعي التي أسفرت عن مقتل 15 شخصًا خلال فعالية في مدينة سيدني، الماضي.



وفي خطاب متلفز مساء اليوم، قال : "أطالب الحكومات الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة معاداة السامية وتوفير الأمن والحماية التي تحتاجها المجتمعات اليهودية في مختلف أنحاء العالم. ومن الأجدر بها الاستجابة لتحذيراتنا"، مشددًا على ضرورة "التحرك الفوري".

