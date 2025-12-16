تراجع تأييد ترامب إلى 39% نتيجة تراجع رضا الجمهوريين عن أدائه الاقتصادي

أظهر استطلاع جديد أجرته " " و"إيبسوس" تراجع نسبة تأييد الرئيس الأميركي إلى 39%، وذلك نتيجة لقلة رضا ناخبي حزبه عن أدائه الاقتصادي.



وأجري عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام، وانتهى في 14 كانون الاول، وشمل 1016 بالغا أميركيا.



وأوضحت وكالة "رويترز أن الاستطلاع، الذي استمر ثلاثة أيام واختتم ، أظهر أن 39% من البالغين راضون عن أداء ، بانخفاض عن 41% في وقت سابق من كانون الاول، وبفارق نقطة واحدة فقط عن نسبة 38% المسجلة في منتصف تشرين الثاني، وهي أدنى نسبة تأييد لترامب هذا العام.

