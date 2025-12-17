تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

أكثر من 1600 ضحية ومئات المصابين… الصراع في السودان يضرب الرعاية الصحية

Lebanon 24
17-12-2025 | 14:28
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن أكثر من 1600 شخص لقوا مصرعهم في هجمات استهدفت المراكز الصحية في السودان منذ بداية عام 2025، فيما أسفرت هذه الهجمات أيضًا عن إصابة 276 آخرين.

وأوضح جيبريسوس أن المنظمة وثّقت 65 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية منذ كانون الأول الماضي، مشيرًا إلى أن هذه الهجمات تحرم السكان من الخدمات الطبية والأدوية الأساسية، مع استمرار الحاجة لإعادة بناء المرافق المتضررة.

وكان أحدث الهجمات بطائرة مسيّرة استهدف مستشفى عسكري في مدينة الدلنج، عاصمة ولاية جنوب كردفان، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين. وألقت شبكة أطباء السودان باللوم على قوات الدعم السريع في هذا الهجوم.

وشهد الإقليم منذ بداية كانون الأول الجاري مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص في سلسلة هجمات، بينها الهجوم على المستشفى السعودي في الفاشر بدارفور في تشرين الاول الماضي، حيث قتل مسلحون نحو 460 شخصًا وخطفوا أطباء وممرضين.

ويشهد السودان صراعًا مسلحًا منذ نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للسيطرة على السلطة، أدى إلى مقتل نحو 40 ألف شخص، ونزوح أكثر من 12 مليونًا داخليًا وخارجيًا، وانتشار المجاعة وفق منظمة الصحة العالمية، مع تدمير واسع للبنية التحتية والخدمات الأساسية. (روسيا اليوم)
منظمة الصحة العالمية

قوات الدعم السريع

تيدروس أدهانوم

روسيا اليوم

منظمة الصحة

السعود

سوداني

