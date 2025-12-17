عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني

تابع: "ان فالق يشكل الحدود الشمالية للصفيحة الأناضولية بطول 1500 كلم، وهو أحد أخطر الفوالق الزلزالية في كونه تحرك أكثر من 10 مرات في القرن الماضي، مولداً زلازل زادت قوة غالبيتها عن 7 درجات".أضاف: "أول هذه الزلازل حصل في العام 1939 بقوة 7.8 درجات في تركيا، وتبعه زلازل بنقاط ارتكاز تتجه بغالبيتها نحو الغرب تباعاً، بحيث يكون الفالق قد تحرّك بأجزائه من الشرق باتجاه الغرب".أكمل: "آخر هذه الزلازل كان زلزال ازميت في العام 1999 بقوة 7.6 درجات في تركيا، على بعد حوالي 80 كلم عن مدينة اسطنبول".وأشار إلى أن "هذا التتابع الزلزالي من الشرق باتجاه الغرب على الفالق المذكور يشير إلى تفريغ الضغوطات الأرضية من الشرق إلى الغرب، مما يجعل من الجزء للفالق الزلزالي والذي يقع في بحر مرمرة جنوب اسطنبول هو الأكثر انضغاطا ً في الوقت الحالي والأكثر ترجيحا ً للحركة الزلزالية التالية".وقال: "من هنا الكلام المتكرر من حين إلى آخر عن زلزال قادم سيضرب مدينة إسطنبول عاجلاً او آجلاً".ختم: "مع الإشارة أن الزلازل المتوسطة القوة التي حصلت في الأشهر القليلة الماضية على هذا الجزء من الفالق قد تكون لعبت دوراً في تخفيف نسبة الضغوطات الأرضية وبالتالي التقليل من خطورة حصول زلزال عنيف في القريب".