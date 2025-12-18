مصر توضح حقيقة صفقة الغاز مع إسرائيل

أكد رئيس هيئة ، رشوان، لسكاي نيوز عربية أن توقيت صفقة مع ومضمونها لا علاقة لهما بأي ملفات سياسية، مشيراً إلى أن الصفقة اقتصادية بحتة.

وقال إن مصممة على بذل كل الجهود مع الجانب الأميركي للضغط على إسرائيل، مشيراً إلى أن صفقة الغاز مع إسرائيل لن تؤثر على الموقف المصري طالما لم تنسحب إسرائيل من .

وشدد على أن مصر لا يمكن أن تجلس مع إسرائيل قبل أن تقدم شيئا بشأن غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية.