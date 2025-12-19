اتفاق غزة يُطبَّق... والسلاح خارج الحسابات

هيمن الملف الفلسطيني– على تغطيات الصحف العالمية، مع تركيز خاص على مستقبل الحرب في غزة وتداعياتها السياسية والإنسانية.



واعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال أن خطة الرئيس الأميركي لغزة تُقدَّم بوصفها "انتصارًا سياسيًا" رغم العقبات، وفي مقدّمها مسألة نزع سلاح حركة حماس، مشيرة إلى استعداد للمضي في تنفيذ الخطة حتى من دون واضح من الحركة.

ونقلت عن السفير الأميركي السابق لدى دانيال شابيرو أن الإدارة الأميركية تعارض استئناف العمليات العسكرية الواسعة خشية المساس بمصداقية ترامب، كاشفًا عن بحث نشر قوة دولية بقيادة أميركية في غزة.بدورها، سلطت فايننشال تايمز الضوء على تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة مع العواصف الشتوية، مؤكدة أن معاناة السكان في الخيام تعود إلى السياسات التي تعرقل إدخال مواد الإيواء وإعادة الإعمار، وفق منظمة العفو الدولية.وفي إسرائيل، حذّرت صحيفة هآرتس من أن الحكومة مرّرت تشريعات تهدد الطابع الديمقراطي للدولة، معتبرة أن الانتخابات المقبلة ستشكّل استفتاءً على مستقبل النظام السياسي الإسرائيلي، لا على الحرب في غزة.دوليًا، أفادت بوليتيكو بأن واشنطن فرضت عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية بذريعة استهداف إسرائيل سياسيًا، في خطوة تعكس تصعيدًا أميركيًا ضد المؤسسات الدولية.وفي ملفات أخرى، وصفت واشنطن بوست الوضع في السودان بأنه نموذج لفشل النظام الدولي في التعامل مع الأزمات المتفاقمة، فيما أشارت تايمز إلى موافقة أوروبية على منح أوكرانيا قرضًا بقيمة 90 مليار يورو عقب قمة وُصفت بالأكثر توترًا في تاريخ الاتحاد الأوروبي.كما تناولت نيويورك تايمز تصعيد ترامب ضد فنزويلا، محذّرة من استخدام مبررات قانونية مضللة، في حين ختمت إندبندنت بالإشارة إلى تعهّد بريطاني باعتبار العنف ضد المرأة تهديدًا بحجم الإرهاب.