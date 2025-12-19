سوريا: القبض على رأس شبكة سرقة آثار من المتحف الوطني بدمشق

أعلنت ، الجمعة، إلقاء القبض على رأس شبكة لصوص الآثار المتورطين في سرقة قطع أثرية من قاعة الكلاسيك في بدمشق الشهر الماضي، مؤكدة أن التحقيقات المشتركة مع واستعادة تسجيلات المراقبة قادت إلى كشف تفاصيل العملية وإحباطها.



وأوضحت الوزارة في بيان، الجمعة، أن فرقها بالتعاون مع وزارة الداخلية عملت بشكل متواصل منذ وقوع الحادثة، حيث جرى جمع الأدلة وملاحقة الفاعلين حتى تكللت الجهود بالنجاح خلال فترة قياسية.



وأضافت: "خبراء الداخلية ومحققيها، إلى جانب خبرات تكنولوجية وطنية ، تمكنوا بإشراف مباشر من الوزير من منظومة المراقبة التي كان السارقون يعتقدون أنها خارج الخدمة، ما أتاح استخراج تسجيلات دقيقة للعملية وتفعيل الكاميرات لرصد الحركة داخل المتحف قبل وأثناء وبعد تنفيذ السرقة.

وبيّنت الوزارة أن هذه الجهود أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "ط.ح"، رأس الشبكة، الذي اعترف بجريمته وقدم معلومات عن المتورطين معه في السرقة، مشيدة بجهود رجال الأمن وكل من ساهم في إنجاز المهمة التي تطلبت أعلى درجات السرية والدقة.



وأكدت الوزارة أن " تتعرض منذ التحرير وإسقاط نظام الجريمة لحملات تشويه وتخريب تحاول النيل من استقرار البلاد وعرقلة مسار البناء في وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة"، مشيرة إلى أن "تلك الحملات تسعى إلى الاستمرار على النهج السابق في ظل النظام البائد الذي كان يستبيح كل شيء من أجل مصالح رخيصة، دون أن يستثني الوطن والإنسان والهوية والتراث".



وكان المتحف الوطني في تعرض في العاشر من الشهر الماضي لعملية سرقة استهدفت عدداً من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة، حيث سارعت وزارة الثقافة بالتعاون مع إلى ملاحقة الجناة في إطار جهودها لحماية التراث الوطني السوري، الذي يشكل ركناً أساسياً من الهوية الحضارية للبلاد. (سكاي نيوز)