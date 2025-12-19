تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
سوريا: القبض على رأس شبكة سرقة آثار من المتحف الوطني بدمشق
Lebanon 24
19-12-2025
|
13:13
أعلنت
وزارة الثقافة
السورية
، الجمعة، إلقاء القبض على رأس شبكة لصوص الآثار المتورطين في سرقة قطع أثرية من قاعة الكلاسيك في
المتحف الوطني
بدمشق الشهر الماضي، مؤكدة أن التحقيقات المشتركة مع
وزارة الداخلية
واستعادة تسجيلات المراقبة قادت إلى كشف تفاصيل العملية وإحباطها.
وأوضحت الوزارة في بيان، الجمعة، أن فرقها بالتعاون مع وزارة الداخلية عملت بشكل متواصل منذ وقوع الحادثة، حيث جرى جمع الأدلة وملاحقة الفاعلين حتى تكللت الجهود بالنجاح خلال فترة قياسية.
وأضافت: "خبراء الداخلية ومحققيها، إلى جانب خبرات تكنولوجية وطنية
سورية
، تمكنوا بإشراف مباشر من الوزير من
إعادة تشغيل
منظومة المراقبة التي كان السارقون يعتقدون أنها خارج الخدمة، ما أتاح استخراج تسجيلات دقيقة للعملية وتفعيل الكاميرات لرصد الحركة داخل المتحف قبل وأثناء وبعد تنفيذ السرقة.
وبيّنت الوزارة أن هذه الجهود أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو "ط.ح"، رأس الشبكة، الذي اعترف بجريمته وقدم معلومات عن المتورطين معه في السرقة، مشيدة بجهود رجال الأمن وكل من ساهم في إنجاز المهمة التي تطلبت أعلى درجات السرية والدقة.
وأكدت الوزارة أن "
سوريا
تتعرض منذ التحرير وإسقاط نظام الجريمة لحملات تشويه وتخريب تحاول النيل من استقرار البلاد وعرقلة مسار البناء في وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة"، مشيرة إلى أن "تلك الحملات تسعى إلى الاستمرار على النهج السابق في ظل النظام البائد الذي كان يستبيح كل شيء من أجل مصالح رخيصة، دون أن يستثني الوطن والإنسان والهوية والتراث".
وكان المتحف الوطني في
دمشق
تعرض في العاشر من الشهر الماضي لعملية سرقة استهدفت عدداً من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة، حيث سارعت وزارة الثقافة بالتعاون مع
قوى الأمن الداخلي
إلى ملاحقة الجناة في إطار جهودها لحماية التراث الوطني السوري، الذي يشكل ركناً أساسياً من الهوية الحضارية للبلاد. (سكاي نيوز)
