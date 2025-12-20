تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الطاقة الذرية: إيران لم تقدم بيانات بأضرار منشآتها بعد الضربات الأميركية

Lebanon 24
20-12-2025 | 00:40
أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أن الوكالة لم تتلق من إيران أي بيانات أو تقارير بشأن حالة مخزونات اليورانيوم المخصب والأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية بعد الضربة الأميركية.

وقال غروسي، " حول ما إذا كانت تلقت الوكالة تقارير من إيران: "لا، لم تتلق"، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي الروسية.
 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة

الوكالة الدولية

رافاييل غروسي

النووي

الروس

إيرا

