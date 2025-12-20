تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الكشف عن صور فاضحة جديدة بملف إبستين لترامب وكلينتون ومايكل جاكسون

Lebanon 24
20-12-2025 | 02:54
نشرت وزارة العدل الأميركية وثائق طال انتظارها من التحقيق في قضية الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين والتي قد تكون لها تبعات سياسية.

وتضمنت المجموعة الضخمة من الوثائق التي نشرت أمس الجمعة، سبع صفحات تحتوي على أسماء 254 "مدلكة" تم حجبها بالكامل بحجة "حماية معلومات الضحايا المحتملين".

كما تضمنت العديد من الصور التي لم تنشر من قبل، الرئيس الأسبق بيل كلينتون وهو يقضى عطلة برفقة إبستين، وغيسلين ماكسويل، وامرأة مجهولة الهوية.

وتضمنت أيضا أحدث ملفات تم تسريبها لوحة لبيل كلينتون وهو يرتدي فستاناً وحذاءً بكعب عالٍ، كانت معروضة في شقة جيفري إبستين في مانهاتن.
 
 
 
 
 
 
 
ومن بين الصور الأخرى ضمن الكمّ الهائل من الوثائق التي نشرتها وزارة العدل، صورة تجمع إبستين مع أسطورة البوب مايكل جاكسون.

كما أظهرت صور فاضحة في ملفات وزارة العدل إبستين وهو ينظر بشغف إلى قالب حلوى على شكل صدر امرأة.

هذا وورد اسم الرئيس دونالد ترامب في دفتر اتصالات تم العثور عليه في الملفات، لكن من غير الواضح لمن يعود الدفتر.

وكانت إدارة ترامب ماطلت لأشهر قبل نشر السجلات المتعلقة بالتحقيق مع المعتدي الجنسي الذي وجد ميتا في زنزانة بسجن في نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بقاصرات.

عربي-دولي

منوعات

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

وزارة العدل

بيل كلينتون

إدارة ترامب

الكشف عن

نيويورك

كلينتون

