الكشف عن صور فاضحة جديدة بملف إبستين لترامب وكلينتون ومايكل جاكسون

نشرت الأميركية وثائق طال انتظارها من التحقيق في قضية الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين والتي قد تكون لها تبعات سياسية.



وتضمنت المجموعة الضخمة من الوثائق التي نشرت أمس الجمعة، سبع صفحات تحتوي على أسماء 254 "مدلكة" تم حجبها بالكامل بحجة "حماية معلومات الضحايا المحتملين".



كما تضمنت العديد من الصور التي لم تنشر من قبل، الرئيس الأسبق وهو يقضى عطلة برفقة إبستين، وغيسلين ماكسويل، وامرأة مجهولة الهوية.



وتضمنت أيضا أحدث ملفات تم تسريبها لوحة لبيل وهو يرتدي فستاناً وحذاءً بكعب عالٍ، كانت معروضة في شقة جيفري إبستين في .

ومن بين الصور الأخرى ضمن الكمّ الهائل من الوثائق التي نشرتها وزارة العدل، صورة تجمع إبستين مع أسطورة البوب جاكسون.



كما أظهرت صور فاضحة في ملفات وزارة العدل إبستين وهو ينظر بشغف إلى قالب حلوى على شكل صدر امرأة.



هذا وورد اسم في دفتر اتصالات تم العثور عليه في الملفات، لكن من غير الواضح لمن يعود الدفتر.



وكانت ماطلت لأشهر قبل نشر السجلات المتعلقة بالتحقيق مع المعتدي الجنسي الذي وجد ميتا في زنزانة بسجن في عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بقاصرات.