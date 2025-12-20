تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"كتائب حزب الله" العراقية: لن نسلم السلاح قبل خروج المحتل

Lebanon 24
20-12-2025 | 13:41
A-
A+
Doc-P-1457912-639018601566007512.png
Doc-P-1457912-639018601566007512.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّدت "كتائب حزب الله" العراقية، اليوم، أن الحديث عن حصر السلاح بيد الدولة لا يمكن أن يُطرح، برأيها، قبل خروج "جميع قوات الاحتلال" من البلاد.

وقالت الكتائب في بيان إن من "اؤتمن على السلاح" لحماية الأهالي والأرض والسيادة والمقدسات ثم قرر نزعه "دون تحقيق السيادة" فإن ذلك "شأنه وقراره الشخصي"، معتبرةً أنه في هذه الحالة عليه "إعادة السلاح إلى مصدره لأنه ليس ملكاً له"، وأن "الأولى" به ترك المجال لمن يرى ضرورة "الثبات" على هذا الخط.

وأضافت أن موقفها ينسجم مع موقف المراجع الدينية العراقية، مشددة على أن "السيادة" وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية هي مقدمات لأي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة.

وختمت بالتأكيد أن "المقاومة حق" وأن سلاحها "باقٍ بأيدي مجاهديها"، مشيرة إلى أن أي تفاهم مع الحكومة لن يكون إلا بعد خروج "قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي"، ومع "الاطمئنان" على الشعب والمقدسات من تهديد "عصابات الجولاني والبيشمركة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتائب "حزب الله" في العراق: لا تفاهمات مع الحكومة قبل خروج القوات الأجنبية
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول بارز في "حزب الله": السلاح لن يُسلَّم!
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"سرايا القدس" و"كتائب القسام": سنُسلّم رفات أسير إسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل لـ"الحدث": لم يعدّ لسلاح حزب الله دور وعليه أن يسلمه
lebanon 24
Lebanon24
21/12/2025 02:30:03 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

المقاومة

العراقية

الاحتلال

الجولان

العراقي

العراق

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:46 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:30 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:19 | 2025-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:52 | 2025-12-20
Lebanon24
16:43 | 2025-12-20
Lebanon24
16:35 | 2025-12-20
Lebanon24
16:23 | 2025-12-20
Lebanon24
16:19 | 2025-12-20
Lebanon24
16:14 | 2025-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24