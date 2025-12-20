تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ظهرت إلى العلن.. صور فاضحة لشريكة إبستين تنتشر

Lebanon 24
20-12-2025 | 15:32
Doc-P-1457946-639018669818361999.png
Doc-P-1457946-639018669818361999.png photos 0
ظهرت غيسلين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، في وثائق أُفرج عنها حديثاً ضمن مجموعة صور وُصفت بأنها "فاضحة" و"عبثية"، وتجمعها بإبستين وبشخصيات معروفة من عالم المشاهير والسياسة.

ومن بين اللقطات، تظهر ماكسويل وهي تتصارع بشكل هزلي على أريكة مع وكيل عارضي الأزياء الفرنسي جان لوك برونيل، الذي اعتُقل لاحقاً على خلفية اتهامات تتعلق بقاصرين قبل العثور عليه متوفياً داخل زنزانته في باريس عام 2022.

وتضم الصور أيضاً مشهداً بدت فيه ماكسويل وهي تُنزل سترتها البيضاء بما يكشف صدرها، إلى جانب لقطة أخرى تُظهرها وهي تمضي وقتاً مع الساحر ديفيد كوبرفيلد، حيث ظهر الاثنان مرتديين أردية حمام بيضاء، في صور تتضمن أوضاعاً وُصفت بأنها "مبالغ فيها" أمام الكاميرا.

كما تبرز صور أخرى ملامح نمط حياة مترف، بينها لقطة لماكسويل خلف مقود سيارة رياضية فاخرة بملابس قيل إنها شبه معدومة باستثناء رداء حريري، وصورة أخرى تميل فيها لتقبيل إبستين على خده، إضافة إلى لقطة ترتدي فيها قبعة حمراء مزينة بالريش وتتباهى أمام العدسة. وضمن المجموعة أيضاً صورة لماكسويل أمام باب مكتب رئيس الوزراء في "10 داونينغ ستريت" في لندن، من دون توضيح لسياقها أو تاريخها.

وتزامن نشر هذه الصور مع تقديم ماكسويل طلباً إلى محكمة فيدرالية لإلغاء إدانتها بالاتجار بالجنس، قائلة إن "أدلة جديدة جوهرية" ظهرت وتُثبت أنها لم تنل محاكمة عادلة، وفق ما نقلته "ABC News".

وبحسب المعطيات، رُفعت مئات آلاف الوثائق، بينها سجلات محكمة ومواد مرئية، على موقع وزارة العدل الأميركية، ما أدى إلى ضغط كبير وضع المستخدمين في "طابور انتظار" بسبب كثافة الطلبات. (روسيا اليوم)
