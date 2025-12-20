تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

إيلون ماسك أغنى رجل في التاريخ.. وهذه هي ثروته

Lebanon 24
20-12-2025 | 16:43
Doc-P-1457965-639018711805996925.png
Doc-P-1457965-639018711805996925.png photos 0
أفاد تحديث نشرته مجلة "فوربس" عن أن إيلون ماسك أصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته الصافية عتبة "700 مليار دولار"، بعد حكم قضائي أعاد تفعيل حزمة تعويضاته في "تسلا".

وبحسب المعطيات، أعادت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير العمل بخيارات أسهم مرتبطة باتفاق أجر ماسك لعام 2018 كانت محكمة أدنى قد أبطلتها سابقاً. ونتيجة القرار، ارتفعت الثروة المقدّرة لماسك إلى نحو "749 مليار دولار"، فيما تُقدَّر قيمة خيارات الأسهم المعاد تفعيلها حالياً بنحو "139 مليار دولار". وكانت الحزمة الأصلية لعام 2018 قد قُدّرت بـ"56 مليار دولار" قبل إبطالها العام الماضي باعتبارها مفرطة وغير عادلة للمساهمين، إلا أن المحكمة العليا رأت أن إلغاء الصفقة كان غير منصف.

وتشير الأرقام إلى اتساع الفجوة بين ماسك وثاني أغنى شخص في العالم لاري بيج بنحو "500 مليار دولار"، وفق "فوربس". ويأتي القرار وسط تدقيق متزايد في رواتب التنفيذيين، مع اتساع نفوذ ماسك عبر قطاعات عدة.

وتسارعت قفزة الثروة مع تفاؤل المستثمرين حول "تسلا" و"سبيس إكس". وتذكر المعطيات أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع تجاوز ماسك "600 مليار دولار" وسط تقارير عن احتمال سعي "سبيس إكس" إلى طرح عام، بينما وافق مساهمو "تسلا" في تشرين الثاني على حزمة تعويضات منفصلة لماسك قُدّرت بنحو "تريليون دولار"، في خطوة قُدّمت كدعم لاستراتيجيته لتحويل الشركة نحو الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات المستقلة.
إقتصاد

عربي-دولي

الذكاء الاصطناعي

المحكمة العليا

إيلون ماسك

سبيس إكس

الثروة

الفجوة

العليا

العلي

