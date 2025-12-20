إيلون ماسك أغنى رجل في التاريخ.. وهذه هي ثروته

أفاد تحديث نشرته مجلة "فوربس" عن أن أصبح أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته الصافية عتبة "700 مليار دولار"، بعد حكم قضائي أعاد تفعيل حزمة تعويضاته في " ".



وبحسب المعطيات، أعادت في ولاية ديلاوير العمل بخيارات أسهم مرتبطة باتفاق أجر لعام 2018 كانت محكمة أدنى قد أبطلتها سابقاً. ونتيجة القرار، ارتفعت المقدّرة لماسك إلى نحو "749 مليار دولار"، فيما تُقدَّر قيمة خيارات الأسهم المعاد تفعيلها حالياً بنحو "139 مليار دولار". وكانت الحزمة الأصلية لعام 2018 قد قُدّرت بـ"56 مليار دولار" قبل إبطالها العام الماضي باعتبارها مفرطة وغير عادلة للمساهمين، إلا أن المحكمة رأت أن إلغاء الصفقة كان غير منصف.



وتشير الأرقام إلى اتساع بين ماسك وثاني أغنى شخص في العالم لاري بيج بنحو "500 مليار دولار"، وفق "فوربس". ويأتي القرار وسط تدقيق متزايد في رواتب التنفيذيين، مع اتساع نفوذ ماسك عبر قطاعات عدة.



وتسارعت قفزة الثروة مع تفاؤل المستثمرين حول "تسلا" و" ". وتذكر المعطيات أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع تجاوز ماسك "600 مليار دولار" وسط تقارير عن احتمال سعي "سبيس إكس" إلى طرح عام، بينما وافق مساهمو "تسلا" في تشرين الثاني على حزمة تعويضات منفصلة لماسك قُدّرت بنحو "تريليون دولار"، في خطوة قُدّمت كدعم لاستراتيجيته لتحويل الشركة نحو والروبوتات والتقنيات المستقلة.

