20
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
عربي-دولي
واشنطن وموسكو في نغمة واحدة.. "الدولة العميقة" تحت الاتهام
Lebanon 24
20-12-2025
|
23:29
تقاطعت رسائل أميركية وروسية في اتهام "الدولة العميقة" بالسعي إلى دفع الحرب، بعدما قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، عبر منصة "إكس"، إن "دعاة الحرب في الدولة العميقة ووسائل إعلامهم الدعائية" يحاولون تقويض جهود الرئيس
دونالد ترامب
لـ"إحلال السلام في
أوكرانيا
بل وفي
أوروبا
أيضًا".
وأضافت أن ذلك يتم عبر "الزعم زورًا" بأن مجتمع الاستخبارات الأميركية يتبنى رؤية
الاتحاد الأوروبي
وحلف الناتو القائلة إن هدف
روسيا
هو "غزو أوروبا واحتلالها"، معتبرة أن الغاية هي "حشد الدعم لسياسات مؤيدة للحرب". وتابعت أن "الحقيقة بحسب التقييمات الاستخباراتية الأميركية" هي أن روسيا "لا تمتلك حتى القدرة على غزو أوكرانيا واحتلالها فضلًا عن غزو واحتلال أوروبا".
وسرعان ما علّق المبعوث الخاص للرئيس الروسي ورئيس صندوق الاستثمار المباشر كيريل دميترييف، قائلاً إن "الدولة العميقة" تعمل على إشعال "هوس معاد لروسيا" في بريطانيا والاتحاد
الأوروبي
، مشيراً إلى أن غابارد نفت مزاعم إعلامية عن خطط روسية للسيطرة على كامل أوكرانيا وأجزاء أخرى من الاتحاد السوفياتي السابق. وكتب بدوره أن "صوت العقل له أهمية" داعياً إلى "العقلانية والسلام والأمن".
وفي سياق متصل، أبدى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
دهشته من تصريحات
الأمين العام
للناتو مارك روته بشأن الاستعداد لحرب مع روسيا، ونصحه بالاطلاع على استراتيجية الأمن القومي الأميركية التي "لا تدرج روسيا بوصفها عدوًا".
وبحسب ما ورد، وصل دميترييف السبت إلى ميامي لإجراء مفاوضات حول التسوية الأوكرانية مع ويتكوف وكوشنر، فيما نقل "أكسيوس" أن المحادثات ستستمر الأحد، بعد مشاورات سبقت ذلك في ميامي بين وفد أميركي والجانب الأوكراني، وقال دميترييف إن "المناقشات تجري بشكل بنّاء". (العين)
