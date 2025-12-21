تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
عربي-دولي

تقدم في خطة غزة.. إسرائيل تنزع 52% من أسلحة القطاع

Lebanon 24
21-12-2025 | 02:03
نقلت القناة "الثانية عشر" الإسرائيلية عن مسؤول أمني أن الجيش أوشك على اكتمال نزع السلاح من الخط الأصفر بغزة، مما يعني السيطرة على 52% من مساحة القطاع تحت إدارة تل أبيب.

من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي على البدء الفوري بإعادة إعمار غزة، مؤكداً "نرفض محاولات تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية" ورفض أي تهجير.

في الوقت نفسه، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تقدماً في المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام بعد محادثات مع مصر وقطر وتركيا.

وكتب ويتكوف على "إكس": "أسفرت عن توسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين الرهائن، وانسحابات جزئية للقوات، وتقليص للأعمال العدائية"، مضيفاً "ستستمر المشاورات للمرحلة الثانية".

تشمل المرحلة الثانية إعادة الإعمار مع إصرار إسرائيلي على إعادة آخر رهينة من هجوم حماس 2023، ونزع سلاح حماس التي رفضت التخلي عنه، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية.

كما دعا ويتكوف لإنشاء "مجلس السلام" كإدارة انتقالية للمسارات المدنية والأمنية وإعادة الإعمار، واحدة من 20 نقطة في الخطة، لتدير غزة تكنوقراط غير حزبيين تحت إشراف هيئة انتقالية يرأسها ترامب. (العربية)
