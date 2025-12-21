تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقدم في خطة غزة.. إسرائيل تنزع 52% من أسلحة القطاع
Lebanon 24
21-12-2025
|
02:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت القناة "الثانية عشر"
الإسرائيلية
عن مسؤول أمني أن الجيش أوشك على اكتمال نزع السلاح من الخط الأصفر بغزة، مما يعني السيطرة على 52% من مساحة القطاع تحت إدارة
تل أبيب
.
من جهة أخرى، شدد
وزير الخارجية
المصري بدر عبدالعاطي على البدء الفوري بإعادة إعمار غزة، مؤكداً "نرفض محاولات تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي
الفلسطينية
" ورفض أي تهجير.
في الوقت نفسه، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تقدماً في المرحلة الأولى من خطة
ترامب
للسلام بعد محادثات مع مصر وقطر وتركيا.
وكتب ويتكوف على "إكس": "أسفرت عن توسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين الرهائن، وانسحابات جزئية للقوات، وتقليص للأعمال العدائية"، مضيفاً "ستستمر المشاورات للمرحلة الثانية".
تشمل المرحلة الثانية
إعادة الإعمار
مع إصرار إسرائيلي على إعادة آخر رهينة من هجوم
حماس
2023، ونزع سلاح حماس التي رفضت التخلي عنه، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية.
كما دعا ويتكوف لإنشاء "مجلس السلام" كإدارة انتقالية للمسارات المدنية والأمنية وإعادة الإعمار، واحدة من 20 نقطة في الخطة، لتدير غزة تكنوقراط غير حزبيين تحت إشراف هيئة انتقالية يرأسها ترامب. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به
Lebanon 24
نتنياهو: تفكيك حماس من سلاحها ونزع سلاح قطاع غزة هو المبدأ الذي نؤمن به
21/12/2025 13:07:05
21/12/2025 13:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش اللبناني: إسرائيل لم تقدم إثباتا على تهريب حزب الله للسلاح
Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني بالجيش اللبناني: إسرائيل لم تقدم إثباتا على تهريب حزب الله للسلاح
21/12/2025 13:07:05
21/12/2025 13:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
شنيكر: اذا لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله فإنّ إسرائيل ستكمل بنفسها ذلك
Lebanon 24
شنيكر: اذا لم تنزع الحكومة اللبنانية سلاح حزب الله فإنّ إسرائيل ستكمل بنفسها ذلك
21/12/2025 13:07:05
21/12/2025 13:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: واشنطن ستدعم استئناف العمل العسكري في غزة إذا لم تنزع حماس سلاحها
Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: واشنطن ستدعم استئناف العمل العسكري في غزة إذا لم تنزع حماس سلاحها
21/12/2025 13:07:05
21/12/2025 13:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
إعادة الإعمار
الإسرائيلية
الفلسطينية
الإسرائيلي
تل أبيب
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
"لا حرب موسّعة في لبنان".. ترامب لا يريدُ "غزة ثانية"
Lebanon 24
"لا حرب موسّعة في لبنان".. ترامب لا يريدُ "غزة ثانية"
06:00 | 2025-12-21
21/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في سوريا... ضبط خلية لـ"داعش" وزعيمها
Lebanon 24
في سوريا... ضبط خلية لـ"داعش" وزعيمها
05:38 | 2025-12-21
21/12/2025 05:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني.. هل كان عام 2025 جيداً لنتنياهو؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني.. هل كان عام 2025 جيداً لنتنياهو؟
05:30 | 2025-12-21
21/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تهريب "حزب الله" للسلاح... هذا ما قاله مسؤول أميركيّ
Lebanon 24
عن تهريب "حزب الله" للسلاح... هذا ما قاله مسؤول أميركيّ
05:27 | 2025-12-21
21/12/2025 05:27:40
Lebanon 24
Lebanon 24
450 راكباً كانوا في خطر... إليكم ما حصل قبل نحو عام بسبب انفجار "ستارشيب"
Lebanon 24
450 راكباً كانوا في خطر... إليكم ما حصل قبل نحو عام بسبب انفجار "ستارشيب"
05:19 | 2025-12-21
21/12/2025 05:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
Lebanon 24
مع بداية الـ 2026.. هل سنشهد زيادات على الرواتب للقطاعين العام والخاص؟
09:30 | 2025-12-20
20/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
Lebanon 24
معلومات صادمة عن انفجار مرفأ بيروت.. قبطان سفينة نترات الأمونيوم يكشفها
11:31 | 2025-12-20
20/12/2025 11:31:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
Lebanon 24
مخزن أسلحة داخل شقة.. والجيش يتحرك
07:40 | 2025-12-20
20/12/2025 07:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
Lebanon 24
سقوط "قيصر".. لبنان بين عصر الفرص أو خسارة الدور والكهرباء إلى 15 ساعة؟
10:00 | 2025-12-20
20/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان في سباق اللحظة الأخيرة
Lebanon 24
لبنان في سباق اللحظة الأخيرة
10:30 | 2025-12-20
20/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2025-12-21
"لا حرب موسّعة في لبنان".. ترامب لا يريدُ "غزة ثانية"
05:38 | 2025-12-21
في سوريا... ضبط خلية لـ"داعش" وزعيمها
05:30 | 2025-12-21
تقرير بريطاني.. هل كان عام 2025 جيداً لنتنياهو؟
05:27 | 2025-12-21
عن تهريب "حزب الله" للسلاح... هذا ما قاله مسؤول أميركيّ
05:19 | 2025-12-21
450 راكباً كانوا في خطر... إليكم ما حصل قبل نحو عام بسبب انفجار "ستارشيب"
05:04 | 2025-12-21
في دولة عربيّة... قتلى وجرحى في حادث سير مروّع بين أكثر من 10 سيارات
فيديو
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
Lebanon 24
بالفيديو.. أهم قطاع في لبنان على وشك الانهيار
15:13 | 2025-12-20
21/12/2025 13:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
21/12/2025 13:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
21/12/2025 13:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24