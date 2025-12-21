تقدم في خطة غزة.. إسرائيل تنزع 52% من أسلحة القطاع

نقلت القناة "الثانية عشر" عن مسؤول أمني أن الجيش أوشك على اكتمال نزع السلاح من الخط الأصفر بغزة، مما يعني السيطرة على 52% من مساحة القطاع تحت إدارة .



من جهة أخرى، شدد المصري بدر عبدالعاطي على البدء الفوري بإعادة إعمار غزة، مؤكداً "نرفض محاولات تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي " ورفض أي تهجير.



في الوقت نفسه، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تقدماً في المرحلة الأولى من خطة للسلام بعد محادثات مع مصر وقطر وتركيا.



وكتب ويتكوف على "إكس": "أسفرت عن توسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة جثامين الرهائن، وانسحابات جزئية للقوات، وتقليص للأعمال العدائية"، مضيفاً "ستستمر المشاورات للمرحلة الثانية".



تشمل المرحلة الثانية مع إصرار إسرائيلي على إعادة آخر رهينة من هجوم 2023، ونزع سلاح حماس التي رفضت التخلي عنه، بالإضافة إلى تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية.



كما دعا ويتكوف لإنشاء "مجلس السلام" كإدارة انتقالية للمسارات المدنية والأمنية وإعادة الإعمار، واحدة من 20 نقطة في الخطة، لتدير غزة تكنوقراط غير حزبيين تحت إشراف هيئة انتقالية يرأسها ترامب. (العربية)



