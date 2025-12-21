تراجع الليرة السوريّة مقابل الدولار

تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليوم الأحد، بشكلٍ طفيف في السوق الموازية، لكنه حافظ على مستويات ما بعد إلغاء "قانون " التي سجلها مؤخرا.

وواصل مصرف المركزي تثبيت سعر الصرف في التعاملات الرسمية. (الجزيرة)