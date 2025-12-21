تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

رئيسة الأرجنتين السابقة تخرج من عملية جراحية ناجحة

Lebanon 24
21-12-2025 | 15:01
A-
A+

Doc-P-1458260-639019514154818480.jfif
Doc-P-1458260-639019514154818480.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتعافى رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي تخضع حاليًا للإقامة الجبرية بعد إدانتها بتهمة الفساد، اليوم الأحد، من جراحة لعلاج التهاب الزائدة الدودية، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضح مستشفى أوتامندي في بوينس أيرس أن كيرشنر خضعت لعملية جراحية بالمنظار أمس السبت بعد تأكد إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية. وذكر التقرير الطبي أن حالتها "تتحسن دون تعرضها لمضاعفات ما بعد الجراحة".

وتخضع كيرشنر للإقامة الجبرية منذ حزيران، وهي شخصية يسارية مثيرة للجدل تولت منصب الرئيس لولايتين في الفترة بين عامي 2007 و2015، فضلاً عن مناصب نائب الرئيس وعضو مجلس الشيوخ والسيدة الأولى. وتنفي فرنانديز التهم الموجهة إليها. (ارم نيوز)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
خضع لعمليّة جراحيّة.. الرئيس أمين الجميّل في المستشفى
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: نفذنا عملية ناجحة في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تامر حسني يخضع لعملية جراحية بعد إصابة خلال التمارين الرياضية
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنجري محادثات مهمة مع الرئيس الصيني يوم الخميس وأعتقد أننا سنعقد صفقة ناجحة
lebanon 24
Lebanon24
22/12/2025 01:25:14 Lebanon 24 Lebanon 24

السيدة الأولى

مجلس الشيوخ

نائب الرئيس

يوم الأحد

ارم نيوز

عضو مجلس

رويترز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:45 | 2025-12-21
Lebanon24
16:43 | 2025-12-21
Lebanon24
16:04 | 2025-12-21
Lebanon24
15:58 | 2025-12-21
Lebanon24
15:20 | 2025-12-21
Lebanon24
14:54 | 2025-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24