عربي-دولي
رئيسة الأرجنتين السابقة تخرج من عملية جراحية ناجحة
Lebanon 24
21-12-2025
|
15:01
تتعافى رئيسة
الأرجنتين
السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي تخضع حاليًا للإقامة الجبرية بعد إدانتها بتهمة الفساد، اليوم الأحد، من جراحة لعلاج التهاب الزائدة الدودية، وفقًا لـ"
رويترز
".
وأوضح مستشفى أوتامندي في بوينس أيرس أن كيرشنر خضعت لعملية جراحية بالمنظار أمس السبت بعد تأكد إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية. وذكر التقرير الطبي أن حالتها "تتحسن دون تعرضها لمضاعفات ما بعد الجراحة".
وتخضع كيرشنر للإقامة الجبرية منذ حزيران، وهي شخصية يسارية مثيرة للجدل تولت منصب الرئيس لولايتين في الفترة بين عامي 2007 و2015، فضلاً عن مناصب
نائب الرئيس
وعضو
مجلس الشيوخ
والسيدة الأولى. وتنفي فرنانديز التهم الموجهة إليها. (ارم نيوز)
