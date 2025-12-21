رئيسة الأرجنتين السابقة تخرج من عملية جراحية ناجحة

تتعافى رئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، التي تخضع حاليًا للإقامة الجبرية بعد إدانتها بتهمة الفساد، اليوم الأحد، من جراحة لعلاج التهاب الزائدة الدودية، وفقًا لـ" ".



وأوضح مستشفى أوتامندي في بوينس أيرس أن كيرشنر خضعت لعملية جراحية بالمنظار أمس السبت بعد تأكد إصابتها بالتهاب الزائدة الدودية. وذكر التقرير الطبي أن حالتها "تتحسن دون تعرضها لمضاعفات ما بعد الجراحة".



وتخضع كيرشنر للإقامة الجبرية منذ حزيران، وهي شخصية يسارية مثيرة للجدل تولت منصب الرئيس لولايتين في الفترة بين عامي 2007 و2015، فضلاً عن مناصب وعضو والسيدة الأولى. وتنفي فرنانديز التهم الموجهة إليها. (ارم نيوز)





